Dagi Bee: Heimliche Hochzeit?

Vor eineinhalb Jahren hat sie ihrem Mann Eugen Kazakov auf Ibiza das Ja-Wort gegeben. Hat Dagi Bee nun erneut geheiratet?

Dagmar Nicole Kazakov aka Dagi Bee, so heißt die gebürtige Polin eigentlich, hat bereits knapp 4 Millionen Abonnenten auf der Videoplattform. Sie gehört somit zu den ganz großen der deutschen YouTube-Szene. Seit 2012 macht Dagi schon YouTube, früher eher vorrangig Make-Up-Tutorials, heute mehr Lifestyle und Fashion.

Nebenbei hat sie auch noch ihre Kosmetikmarke „beetique“ , ihre Modemarke „DGISHP“ und organisiert auch noch ihre erste eigene Festival-Tour. Fester Teil des ganzen: Ihr Mann Eugen. Der Filmproduzent hat so ziemlich alle Werbespots für die beiden Firmen gedreht. Aber auch sonst ist der gebürtige Russe fester Bestandteil der beiden Firmen und organisiert alles mit.

Dagi und Eugen heiraten nochmal

Und das diesmal nirgendwo anders als in Las Vegas, der Hochzeitsstadt der Welt. Momentan sind die beiden nämlich im Westen der USA unterwegs – haben sich die beiden dort spontan entschieden, nochmal zu heiraten? Das berichtet die Seite Starzip. So spontan dann wohl doch nicht, denn das Hochzeitskleid war mit dabei. „Wir haben es wieder getan – in Las Vegas Baby“, schrieb die Influenzerin auf ihrem Instagram-Kanal. Aktuell werden die Fans mit süßen Pärchenbildern und traumhaft schönen Urlaubsbildern, wie beispielsweise von dem Crand Canyon, versorgt und genießen ihre gemeinsame Zeit.

Und warum geben sich eigentlich so viele in Las Vegas das Ja-Wort? Die Metropole ist DIE Hochzeitsstadt schlechthin! Jedes Jahr geben sich dort rund 100.000 Paare das Ja-Wort – die Vorbereitungen dauern dort nicht lange und ist außerdem noch ziemlich kostengünstig.