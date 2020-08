Dagi Bee: Ihre Schwester wird jetzt YouTuberin!

Lena Marie hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal! Sie ist die Schwester von Dagmar Kazakov, besser bekannt als „Dagi Bee“. Auf Instagram hat sie bereits 1,4 Millionen Follower. An Reichweite wird es der Schülerin definitiv nicht fehlen: Durch ihre erfolgreiche Schwester kennen die Fans sie bereits!

Die Schwester von Dagi Bee war schon öfter in Videos der berühmten Influencerin zu sehen. Jetzt entschied sie sich dazu selbst Content auf YouTube zu veröffentlichen. „lenimariee“ heißt der Kanal und hat bereits drei Tage nach der Gründung knapp 30.000 Abonnenten! Die 15-Jährige wird, ähnlich wie ihre Schwester, Beauty- und Lifestyle-Content produzieren.

Fans haben nach YouTube-Kanal gefragt

Das erste Video von Leni heißt: „hallo ich bin die lena (leni)“ und eröffnet damit ihre YouTube-Karriere. „Nachdem ich gefühlt 100 Mal am Tag gefragt wurde, wann ich denn mit meinem eigenen YouTube-Kanal starte und dass ich doch bitte einen eigenen Kanal erstellen soll – dachte ich mir: ‚Okay, why not?'“, erzählt sie in ihrem Video. „Die meisten kennen mich von meiner großen Schwester Dagi“, berichtet sie weiter. Schon früh konnte man die Blondine in verschiedensten Videos von Dagi sehen.

Leni freut sich auf die kommenden Videos

Die 15-Jährige ist hoch motiviert mit ihren Videos anzufangen: „Ich freu mich mega damit jetzt zu starten. Ich hatte die ganze Zeit schon Lust Sachen zu drehen.“ Anders als ihre Schwester ist Leni ganz wild darauf sich vor das Schnittprogramm zu setzen. „Ich freu mich auch schon mega aufs Schneiden, ich hab mir auch schon das gesamte Equipment besorgt.“ Dagi hatte nämlich irgendwann keine Lust mehr Videos zu schneiden, ob da ihre Schwester helfen kann?