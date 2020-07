Cro: Beendet er seine Karriere?

Mit „Easy“ hat er seine große Karriere gestartet und immer mit dabei: Seine Pandamaske! Doch jetzt postet Cro ein Video auf Instagram, wo er eben diese Maske begräbt. Beendet der Rapper damit seine Karriere oder steckt da mehr dahinter?

Er hat die Teenie-Herzen bereits 2012 höher schlagen lassen und das „Hipster-Dasein“ quasi erst so richtig erschaffen: Cro gehört zu einer der größten Rapper Deutschlands! Sein letztes Album ist bereits drei Jahre alt und die Fans warten gespannt darauf, was als nächstes kommt – jetzt meldet sich der Rapper auf Instagram.

Cro löscht alle Bilder auf Instagram

Carlo Waibel, so heißt er mit bürgerlichen Namen, hat alle Posts auf Instagram gelöscht! Vor einigen Tagen veröffentlichte der „Easy“-Sänger einen Rückblick aus seinen vergangenen acht Jahren, ganz im Stile von damals mit Universums-Muster, Dreiecken und Tumblr-Posts. Was das wohl zu bedeuten mag? Der Künstler hat jetzt ein zweites Video veröffentlicht und nicht alle Fans dürfte gefallen, was da passiert!

Die berühmte Pandamaske wird begraben

Im Video wird seine komplett weiße Pandamaske begraben – oben drauf kommt ein „RIP“. In der Videobeschreibung findet sich genau das selbe „#restinpeace @thisiscro“. Cro spricht also wieder mal in Rätsel, ist das sein Karriereende? Die Bestattung seiner Maske lässt stark darauf schließen, oder wird er jetzt ohne sie weiter Musik machen und wir dürfen Carlo nun mit Gesicht sehen? Cro hat sein Gesicht über seine gesamte Karriere geheim gehalten, ob damit jetzt Schluss ist wird der Rapper mit Sicherheit und noch Preis geben!