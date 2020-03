Auch die Engländer haben es mit den aktuellen Hamsterkäufen nicht leicht. Ein Appartementvermieter bietet seit ein paar Tagen in seinen Spielautomaten Klopapier und Desinfektionsmittel statt Kuscheltiere an!

In Devon, südwestlich von London, gibt es das Braddick Holiday Centre – wo es neben einer Villen- und Apartmentvermietung auch den einen oder anderen Spielautomaten gibt. Keine krassen Gaming Halls, sondern kleine Automaten, bei denen man Kuscheltiere gewinnen kann.

Hamsterkäufe treffen auch England

Seit Wochen ist das Coronavirus auf dem Vormarsch und legt das öffentliche Leben weitgehend flach. Schulen werden geschlossen, Veranstaltungen werden verschoben, Supermärkte sind ausverkauft – und das alles passiert nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Auch England wird von den Hamsterkäufen nicht verschont.

Klopapier und Desinfektionsmittel zu gewinnen

Der Besitzer Robert Braddick hat sich hier einen kleinen Spaß erlaubt: er hat allen Automaten ein neues Innenleben verpasst. Anstatt Kuscheltiere finden die Besucher jetzt Desi und Klopapier vor. „Ich mache einfach ein bisschen Spaß, weil die Leute gerade mit den Hamstereinkäufen ein bisschen durchdrehen“, so Braddick. Einfach sei es dennoch nicht den heilige Zellstoff zu bekommen. „Wir haben es getestet. Es ist möglich zu gewinnen, aber es ist sehr schwer“, gab der Besitzer der Spielautomaten zu. Ob in ein paar Tagen die Automaten leer sind, wird sich zeigen. Aktuell versuchen zahlreiche Menschen sich (eher aus Spaß) an den Automaten.