Cole Sprouse: Liebes-Aus mit Lili Reinhart!

Schauspieler Cole Sprouse ist wieder Single! Das gibt der 28-Jährige auf Instagram bekannt. Er und Lili sind seit Januar 2020 kein Paar mehr – zwar hatten sie es bis März nochmal probiert, gingen später aber trotzdem getrennte Wege. Statt Streit, wünscht Cole ihr alles Gute und bedankt sich für dich schöne Zeit.



Im Jahr 2017 lernten sich Lili Reinhardt und Cole Sprouse am Set der Netflix-Serie „Riverdale“ kennen und einige Zeit später auch lieben. Knapp ein Später war ihr erster gemeinsamer Auftritt als Paar – es folgten süße Pärchen-Bilder auf Instagram und viele Liebesgeständnisse! Doch seit Sommer letzten Jahres bröckelt das Liebes-Glück der beiden Schauspieler. Die ersten Trennungsgerüchte kamen auf – und nun gibt Cole Sprouse bekannt: Ja, er ist wieder Single!

Cole Sprouse gibt Trennung bekannt

„Lili und ich haben uns zunächst im Januar dieses Jahres getrennt und uns im März zu einer dauerhaften Trennung entschieden“, schreibt der 28-Jährige unter seinem Post. Damit sind die beiden bereits fast ein halbes Jahr getrennt! „Ich habe eine unglaubliche Erfahrung gemacht und werde mich immer glücklich schätzen, dass ich mich verlieben durfte“, erzählt Cole weiter.

Er wünscht Lili alles Gute

Die beiden sind weit davon entfernt sich das ultimative Schlammcatchen zu geben. Cole Sprouse findet herzzerreißende Worte für Lili: „Ich wünsche ihr nur das Allerbeste und Glück für die Zukunft. Ich bin mir sicher, dass sie toll darin sein wird, so wie in allem, was sie tut“. US-Medien spekulieren über die genaue Dauer der Beziehung, Page Six spricht von knapp drei Jahren.