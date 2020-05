Bringen CBD-Kosmetikprodukte wirklich was?

CBD-Produkte erobern den Markt und viele Firmen schwören mittlerweile auf den natürlichen Wirkstoff! Schon lange ist das Image vom kiffenden Hippie-Mädchen überholt – aber was macht Cannabinoide eigentlich so begehrenswert für die Beauty-Szene?

Man kann vom Marihuana halten was möchte, in aller Munde ist es auf jeden Fall – buchstäblich. Zahlreichen Erkrankten hilft das Kraut ihren Alltag zu überstehen. Immer mehr CBD-Produkte gibt es legal und frei verkäuflich auf dem Markt. Die Beauty-Industrie das Cannabidiol für sich entdeckt. Das vielseitig einsetzbare Pflanzenstoff wird aus Lebensmittel-Hanf gewonnen. Der Trend der CBD-Kosmetik kommt übrigens aus den USA – dort hat die Anti-Aging-Wirkung des Cannabidiols schon viele Anhänger gefunden.

CBD wirkt beruhigend

Die Einsatzmöglichkeiten von CBD-Produkten ist quasi unbegrenzt. Cannabinoide lindern Angststörungen, helfen bei Epilepsie und diversen anderen Nervenkrankheiten – in einigen Fällen hat es sogar gegen Krebsgeschwüre geholfen! CBD ist im Gegensatz zum Straßen-Cannabis frei von THC und macht somit nicht high. Immer mehr Kosmetikprodukte bedienen sich am CBD – aber wieso eigentlich?

Viel Vitamin E und Mineralien

Cannabidiol ist reich an Vitamin E und trägt somit zum natürlichen Zellschutz der Haut bei. Das Resultat? Weniger Falten! Aber nicht nur Vitamin E findet sich in hoher Konzentration im Wirkstoff, sondern auch Mineralien, wie Magnesium, Zink oder Kalzium. In der Beauty-Branche setzt man jetzt auf CBD in Kombination mit anderen natürlichen Substanzen, um die Wirkung zu verstärken. So kommen die meisten Produkten mit ein Anteil an Teebaumöl, Lavendel oder Kokosöl – so wird ein Rundumschutz für deine Haut gewährleistet!

Cannabidiol macht nicht high

Cannabinoide sind schon lange nicht mehr fürs „High machen“ bekannt. Viel mehr wird der Stoff immer weiter erforscht und für Alltagsprodukte tauglich gemacht. Denn CBD ist nicht gleich THC und hat eine ernsthafte Chance verdient die Gesundheit des Körper nachhaltig zu stärken.