BlackLivesMatter: Diese Filme und Serien solltest du sehen!

Nach dem Tod von George Floyd werden die Stimmen gegen Rassismus und mehr Toleranz immer lauter. Nicht nur Proteste gehören zur Sensibilisierung des Themas, sondern auch aufklärende Filme oder Dokumentation.

Rassismus zu bekämpfen war nie aktueller und wichtiger als heute. Ende März starb der Afroamerikaner George Floyd bei einer Festnahme von einem weißen Polizisten. Erst am 06. Juni 2020 fanden weltweit Proteste in allen großen Städten der Welt stand – Hunderttausende fanden sich hier zusammen und machten ihre Stimme gegen Rassismus laut. Aufklärung bedeutet aber nicht zu protestieren, sondern auch sich zu informieren. Und die heutige Generation wird geprägt durch Filme, Serien und Dokus. Hier sind die Titel, die du rund um „#BlackLivesMatter“ gesehen haben musst!

Alle Titel rund um #BlackLivesMatter

Django Unchained

Der Film spielt in den dunkelsten Zeiten der amerikanischen Geschichte. Jamie Foxx schlüpft hier die Rolle des befreiten Sklaven Django und will nun auch seine Frau aus den Fängen der Gefangenschaft befreien. Der deutsche Kopfgeldjäger King Schultz nimmt ihn unter seine Fittiche und in Austausch für die Mithilfe bei der Suche von gesuchten Verbrecher, hilft Schultz ihm bei der Suche nach seiner Frau. „Django Unchained“ spiegelt die knallharte und grausame Realität der damaligen Zeit wieder – ein absolutes Muss.

When They See Us

Diese Miniserie findest du bei Netflix und umfasst „nur“ vier Folgen – jede hat es aber immens in sich! Denn: Die Serie beruht auf einer wahren Begebenheit. Die fünf Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren werden beschuldigt, eine Joggerin nachts im Central Park überfallen und vergewaltigt zu haben. Aufgrund von rassistischer Verhörmethoden werden die Jungs dazu genötigt zu gestehen. Knapp 15 Jahre später tauchen neue Beweise auf, die die fünf komplett entlasten könnten.

I Am Not Your Negro

Basierend auf dem unfertigen Manuskript „Remember This House“ vom Schriftsteller James Baldwin, erzählt dieser Film von der Civil-Rights-Arbeit gegen den Rassismus in den USA. Baldwin kannte Malcom X und Martin Luther King Jr. persönlich und erfasst in seinem dokumentarisch die herrschenden Missstände.

Moonlight

Vor drei Jahren gewann der Film etliche Preise, darunter sogar den Oscar für den besten Film und den besten Nebendarstellern. Chiron hat eine schweres Elternhaus und wird Drogendealer in Miami. Aus seiner Schulzeit kennt er seinen Mitschüler Kevin, der nach Jahren ohne Kontakt, sich plötzlich meldet und das Leben von Chiron auf den Kopf stellt.

Dear White People

Highschool-Serien gibt es wie Sand am Meer – aber wie viele drehen sich da eigentlich um Schwarze? In der Netflix-Serie geht es um die schwarze Studentin Samantha White, welche an der fiktiven Winchester University studiert. Sie moderiert außerdem die Radiosendung „Dear White People“ und versucht, ihre weißen Kommilitonen aufzuklären.