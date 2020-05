Billie Eilish: Kommt bald ein neues Album?

Schon länger fragen sich die Fans: Kommt bald ein neues Album von Billie Eilish raus? Die „bad guy“-Sängerin spricht nun über eine mögliche neue Platte.

Bereits vor einem Jahr kam das Debütalbum „WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?“ auf den Markt. Das Album ist eingeschlagen wie eine Bombe, erreichte weltweit Platz eins der Album-Charts und verkaufte sich millionenfach. Die Frage nach dem nächsten Album ist bei den Fans deshalb riesig – nun gab Billie Eilish darauf Antworten.

Billie Eilish bricht alle Rekorde

Sie ist ließ alle Rekorde platzen: Billie Eilish gewann erst bei den letzten „Grammy Awards“ fünf Auszeichnungen – darunter „Lied des Jahres“ für den Song „bad guy“, „Album des Jahres“ und „Beste/r neue Künstler/in“. Ihr Erfolg kennt keine Grenzen: So singt sie den Titelsong zum neuen „James Bond“-Film – und das gerade mal mit 18 Jahren! Tickets zu ihrer Tour sind innerhalb wenigen Minuten ausverkauft und auch ihr Merch läuft extrem gut – Billie Eilish ist DER Popstar unserer Zeit!

Album kommt nicht dieses Jahr

Im Gespräch mit dem australischen Radiosender Triple J verriet Billie mögliche Pläne über ein neues Album: „Es ist noch nicht fertig, aber ich habe eine gutes Gefühl, wenn ich daran arbeite. Ich glaube, Finneas und ich werden eine lustige Zeit zusammen haben, weil wir beide erwachsener und reifer geworden sind, uns noch besser kennen und wissen, wie wir arbeiten.“ Das ist wohl dickes JA zum zweiten Album! Weiterhin gab sie im iHeartRADIO-Interview bekannt, dass die Fans sich wohl noch ein wenig gedulden müssen – denn das Album kommt nicht dieses Jahr raus! „In diesem Jahr kommt es nicht. Aber in den nächsten paar Jahren? Es kommt, wenn es fertig ist. Es ist noch nicht fertig“, so Billie Eilish. Die ein oder andere Single wird Billie bestimmt dennoch veröffentlichen und ein gutes Album braucht schließlich auch Zeit!