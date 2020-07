BibisBeautyPalace hat eine neue Frisur!

Sie ist Deutschlands größte Influencerin, hat eine eigene Beauty-Marke und nun auch eine neue Haarfarbe! Nach jahrelangem Ombré-blond-braun wagt sich Bianca Claßen aka BibisBeautyPalace den nächsten Schritt: die Blondine wird brünett!

Bibi hatte schon so einige krasse Haarfarben hinter sich: von pink, über blau, dann doch wieder zu blond/grau. Doch seit sie sich zusammen mit ihrem Mann Julian den Traum vom Eigenheim erfüllt hatte, wurde es ruhiger auf dem Kopf der 27-Jährigen. Mittlerweile sieht man sie nur noch mit blond/braunen Ombré-Haaren – doch nun wagt Bibi einen neuen Schritt!

Bibi trägt nun hellbraun

Auf Instagram erklärt die Influencerin, dass sie Lust hätte, ihre Haare zu verändern. Prompt sah man sie in neuem Look – eine Frau, ein Wort! Doch all zu groß ist die Veränderung auf dem Kopf nicht der Zweifach-Mama. Ihre Ombré-Haare hat sie noch ein wenig beibehalten – an den Spitzen erkennt man noch ihr blond. Der Rest ist nun komplett in hellbraun!

Extreme Typveränderung bleibt aus

Wirklich großartig dürfte den Fans der Wechsel nicht aufgefallen sein, denn schon seit einiger Zeit lässt Bibi ihr Ombré mehr oder weniger rauswachsen. Beim Friseurtermin wurden dann wohl nur die Farben nachgebessert – die Länge hat sie übrigens beibehalten! Zwar überlegt sie schon seit Jahren sich einer drastischen Haarveränderung zu unterzuziehen, mit deutlich kürzere Haare, bis jetzt durften die Fans darauf nur warten!