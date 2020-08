Auf diese 4 Sternzeichen kannst du dich immer verlassen

Zuverlässigkeit ist nicht nur im Berufsleben von großer Bedeutung und Wichtigkeit – auch auf deine Freunde solltest du dich verlassen können. Wer dich, wenn es dir mal schlecht geht, allein lässt und wer nicht: Das sind die zuverlässigsten Sternzeichen!

Die wirklich wahren Freunde kristallieren sich erst in so richtig schweren Zeiten heraus. Wer dann noch an deiner Seite bleibt und für dich da ist, ist wirklich schätzenswert und vor allem: kann man sich immer auf diese Menschen verlassen. Sie gehen mit dir durch dick und dünn und würden niemals ein schlechtes Wort über dich verlieren – dich im Regen stehen lassen? Niemals. Solche Freunde braucht jeder in seinem Leben!

Die Sternzeichen werden dich nicht im Stich lassen

Stier

Menschen mit diesem Sternzeichen sind überaus loyal – sie kämpfen an der Seite ihrer Freunde bist zum bitteren Ende und sind ein wahrer Fels in der Brandung! Sollte es dir mal schlecht gehen oder du Hilfe beim Umzug brauchst: Stiere sind immer an deiner Seite. Zwar brauchen sie eine Weile, bis sie sich geöffnet haben – weil auch ihr Vertrauen oft missbraucht wurde. Wenn sie aber soweit sind, dann kannst du immer auf seine Unterstützung zählen.

Fische

Sie gehören nicht ohne Grund zu den sensibelsten Sternzeichen im Tierkreis: Fische haben eine natürliche Emphatie und Verständnis für ihren Gegenüber. Sei es in einer Freundschaft, Beziehung oder doch Arbeit: Der Fisch kann sich sehr gut in andere hineinversetzen. Er stellt sich gerne mal unter seine Freunde und Familie und möchte am liebsten alle Probleme auf einmal und allein lösen.

Jungfrau

Auch wenn Junfrauen als Perfektionisten gelten und sich selten mit etwas zufrieden geben können: Sie haben ein unvergleichlich großes Herz für ihre Mitmenschen. Bei sich selbst sind sie sehr gerne sehr kritisch und lassen Kritik auch gerne mal hageln, aber sollte es hart auf hart kommen, sind sie immer für ein gutes Gespräch zu haben.

Waage

Als die größten Emphaten und Harmonie-Freunde wollen Waagen immer, dass es allen in ihrem Umfeld gut geht. Alle sollen sich lieb haben und keiner soll unglücklich sein – sollte das mal nicht der Fall sein, wird das Sternzeichen schnell aufopferungsvoll und wird erst dann wieder ruhig schlafen können, wenn das Problem aus der Welt geschafft ist. Schon gelesen? Diese Sternzeichen passen gar nicht zusammen