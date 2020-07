Aline Bachmann: Bald bei GNTM?

Die ehemalige DSDS-Kandidatin Aline Bachmann möchte bei GNTM mitmachen! Doch erszt will sie sich unters Messer legen, wie sie jetzt selbst verraten hat. Gleich zwei Überraschungen – doch welche Operationen möchte sie machen lassen?

Aline Bachmann hat eine krasse Transformation hinter sich! Noch vor wenigen Monaten wog die 26-Jährige über 100 Kilo mehr – dank ihrer Magen-OP konnte sie so schnell abnehmen. Doch der unschöne Nebeneffekt beim schnellen Abnehmen: Alina Bachmann hat mit besonders viel überschüssige Haut zu kämpfen. Diese möchte die Ex-DSDS-Kandidatin loswerden und dann stehen ganz große Pläne an.

Schönheits-OP’s bereits geplant

Auf Instagram plauderte Aline über ihre anstehenden Pläne und das bald der Operation-Marathon losgeht. „Ich bin jung und möchte endlich einen schönen Körper. Der OP-Marathon startet schon nächsten Monat“, verriet sie bei Instagram ihrer Community. Die Bauchdecke und die Arme sowie die Beine sollen gestrafft werden. Und auch eine Brustvergrößerung steht an. Das sind aber nicht die ersten Eingriffe, die Aline an sich durchführen lässt. Sie hat bereits ihre Lippen aufspritzen lassen und die Zahnlücke ist auch verschwunden!

Aline möchte bei „GTNM“ mitmachen

Wenn sie dann endlich in ihrem Traumkörper steckt und noch ein wenig Gewicht verloren hat, möchte sie sich bei GNTM bewerben. „Mein Traum ist es, danach bei ‚Germany’s next Topmodel‘ mitzumachen!“, so Alina Bachmann. Derzeit wiegt sie 85 Kilo und ist 1,78 m groß. Für Aline soll da noch einiges runter, bevor die Fans sie eventuell im nächsten großen TV-Format sehen werden.