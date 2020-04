Aline Bachmann: So viel hat sie abgenommen!

Aline Bachmann wog damals knapp 200 Kilo – jetzt hat Ex-DSDS-Kandidatin ihr Gewicht halbiert! Stolz postet sie auf Instagram ein Vorher-Nacher-Foto.

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Alina Bachmann bekannt. In der Castingshow nahm sie vor sieben Jahren teil. Zu der Zeit wog Aline Bachmann fast 200 Kilo! Damals war sie mit einem „Feeder“ zusammen, welcher sie fütterte. Im Dezember 2019 hatte die Blondine eine Magen-OP und stellte ihre Ernährung strikt um. Jetzt zeigt die Ex-DSDS-Kandidatin einige Vorher-Nachher-Bilder auf Instagram und der Vergleich ist erstaunlich!

Endlich unter 100 Kilo

In ihrer schwersten Zeit brachte Aline Bachmann 196 Kilo auf die Waage. Schon damals war sie mit dem Gewicht unzufrieden – dann sagte sie den Kilos jedoch den Kampf an! Sie startete im Dezember letzten Jahres bei 155 Kilo, fünf Monate später postet sie bei Instagram: „Ich hab es geschafft! Ich habe nun zwei Zahlen auf der Waage! 99,8KG!“ Ein großer Erfolg für die 25-Jährige! „Wie lange habe ich mir das gewünscht? Bestimmt schon 7 Jahre!“, teilte sie ihren 250.000 Fans auf Instagram stolz mit.

Schnelle Erfolge dank Magen-OP und Ernährungsumstellung

Schon seit einiger Zeit kann man bei der Blondine nur so die Kilos purzeln sehen – vom Doppelkinn ist seit März wenig zu sehen. Regelmäßig postet sie auf ihrem Instagram-Account ihr Gewicht, so war sie am 22. März bereits bei 112 Kilo! Nun hat sie endlich die 100 Kilo-Marke geknackt und ist mehr als stolz auf sich – und das darf sie gerne sein. Denn das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und auch die Fans sind begeistert.