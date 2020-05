Riverdale: 7 krasse Fakten über die Netflix-Serie!

Bis zur fünften Staffel von „Riverdale“ sind es noch ein paar Monate. Wie es bei Archie & Co. weitergehen wird, steht noch in den Sternen. Bis dahin ist genügend Zeit, sich Fakten rund um die beliebte Netflix-Serie anzuschauen!

Die vierte Staffel von „Riverdale“ ist vorbei und das Finale ließ einige Fragezeichen zurück. Ob diese in Staffel 5 beantwortet werden? Die nächste Staffel wird auf jeden Fall anders! Bisher wurde bestätigt, dass die Geschichte definitiv einen Zeitsprung machen wird, um die Collegezeit zu überbrücken. Die Charaktere werden an verschiedene Universitäten gehen und wahrscheinlich wird es weitergehen, wenn alle ein Stück älter sind! Ob alle wieder an Board sind ist och fraglich. KUKKSI hat sieben Fakten zu „Riverdale“ zusammengefasst, die du vielleicht noch nicht kanntest.

7 Fakten über Riverdale