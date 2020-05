10 Fakten über Dirty Dancing

„Dirty Dancing“ gehört zu den kultigsten Filmen der 80er Jahre und ist noch heute total beliebt. In dem Streifen geht es um Frances „Baby“ Houseman, die mit ihren Eltern und ihrer Schwester einen Sommer in einem Ferienhotel verbringt. Dort lernt sie den Tanzlehrer Johnny Castle kennen.

Millionen Menschen lieben den Film: „Dirty Dancing“ ist einer der größten Filmklassiker überhaupt. Dabei konnten sich die Hauptdarsteller Patrick Swayze und Jennifer Grey nicht mal ausstehen! Über den Film gibt es etliche Fakten – spätestens nachdem Patrick Swayze seine Autobiografie „The Time of My Life“ ordentlich über die Zeit am Set auspackte.

Die spannendsten Fakten über Dirty Dancing