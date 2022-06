Justin Timberlake: Er schämt sich für DIESES Video!

Dass Justin Timberlake richtig gut tanzen kann, weiß man, seit er bei der Boygroup NSYNC dabei war – und das ist schon eine ganze Weile her. Doch natürlich gelingt auch ihm nicht jeder Move. Auf TikTok gab es nun einen Clip, wie er versucht hat den „Beat Ya Feet“-Tanz zu performen. Das ging aber schrecklich nach hinten los.

Justin Timberlake ist ein wirklich begabter Sänger und Tänzer. Das hat er schon einige Male bewiesen. Doch natürlich muss man auch als Profi so manchen Move erst einmal richtig üben, bevor er sitzt. Auf einem Festival probierte er sich nämlich an einem Tanz, woran er kläglich scheiterte. Nun geht der Clip viral.

Tanzclip von Justin Timbelake geht viral

Wenn man ein weltweit bekannter Sänger und begabter Tänzer ist, dann geht natürlich jeder Fail in diese Richtung direkt viral – und genau das ist Justin Timberlake nun passiert. Als er auf dem „Something in the Water“-Festival in Washington DC war, probierte er sich am „Beat Ya Feet“-Tanz, was aber voll nach hinten losging. Nun kursiert der Clip in den sozialen Netzwerken.

Justin Timberlake entschuldigt sich dafür

Der Weltstar findet den Clip selbst auch etwas cringe und entschuldigt sich für die missratene Tanzeinlage – natürlich nur scherzhaft gemeint. In einer Instagram-Story meldet er sich zu Wort. Das Coole daran? Er hält seine Füße in die Kamera und meint, dass er „mit den beiden“ ein langes Gespräch gehabt hätte und sie so etwas nie wieder tun würden. „Aber ich werde es wiedergutmachen. Ich werde mich auf die zwei Typen fokussieren und sie wieder hinbekommen“, setzte er noch fort. Schon gelesen? Post Malone: So stark leidet er unter seiner Zigarettensucht.