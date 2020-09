Justin Bieber: So sieht sein neues Hals-Tattoo aus!

Teenie-Star Justin Bieber hat es schon wieder getan! Der Sänger ließ sich die gestern wieder mal tätowieren. Doch wie üblich die eher weniger sichtbaren Stellen zu verschönern, hat Justin sich auf seinem Hals eine Rose stechen lassen!

Es würde fast den Anschein machen, dass Weltstar Justin Bieber süchtig nach Tattoos wäre. Der 26-Jährige lässt sich seit Jahren regelmäßig stechen und hat mittlerweile fast seinen kompletten Oberkörper samt Arme voll! Auch die Beine hat der Sänger nicht ausgelassen – doch die wirklich offensichtlichen Stellen hat er nie großartig tätowiert. Außer am Nacken und am seitlichen Hals trägt der „Baby“-Interpret ein paar Kunstwerke. Doch nun hat sich Justin seinen Hals tätowieren lassen!

Justin Bieber hat jetzt eine Rose am Hals

Wie viele Tattoos er jetzt wirklich hat ist unklar. Seine Fans schätzen, dass es mindestens um 60 sein müssen. Nun hat Justin die Sammlung um ein weiteres Kunstwerk vergrößert. Diesmal hat er sich für eine schwarze Rose entschieden – an der wohl offensichtlichsten Stelle die es gibt: Dem Hals. Was genau die Bedeutung hinter seinem neuen Schmuckstück ist, verrät der 26-Jährige nicht. Grundsätzlich steht das Motiv für Reinheit, aber auch überstandene schmerzhafte Zeiten.

Partnertattoo mit Hailey?

Die Ehre den Hollywood-Star tätowieren zu dürfen hatte niemand geringeres als Celebrity-Tätowierer Dr. Woo. Dieser hat schon Promis wie Cara Delevingne oder Miley Cyrus tätowiert. Aber auch die Ehefrau von Justin, Hailey Baldwin Bieber, hat ein Tattoo von Dr. Woo an der gleichen Stelle am Hals das Wort „lover“ verewigt. Ob das eine Liebeserklärung ist? Schon gelesen? Justin Bieber: So sah er zu Beginn seiner Karriere aus!