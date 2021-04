Justin Bieber: So hart war die Drogen-Zeit wirklich!

Justin Bieber wurde damals über Nacht zum Star. Das ist jedoch nicht nur spurlos an ihm vorbeigegangen: Der Erfolg hatte auch Schattenseiten! Drogen machten dem Teenie-Star das Leben zur Hölle – seine Bodyguards mussten nachts sogar regelmäßig seinen Puls checken. In einem Interview spricht der Sänger nun über die schlimmste Zeit seines Lebens.

Der Sänger wurde einer der bekanntesten Teenie-Stars weltweit. Er war gerade mal 14 Jahre alt, als die Plattenindustrie auf ihn aufmerksam wurde. Bekannt wurde er durch einen Clip bei YouTube – und dann ging alles ganz schnell! Seine Singles stürmten die Charts und wurde mega erfolgreich. Doch mit dem Druck kam er nicht klar – deshalb griff der Sänger zu Drogen! Das wurde irgendwann so schlimm, dass Security-Mitarbeiter nachts nach ihm schauten und seinen Puls gemessen haben, ob er noch lebt.

Justin Bieber spricht über Kontrollverlust

“Es gab immer ein Gefühl, noch mehr zu wollen. Es war, als hätte ich zwar all diesen Erfolg gehabt, aber trotzdem war ich immer noch traurig. Ich hatte immer noch Schmerzen und diese ungelösten Probleme. Ich dachte, der ganze Erfolg würde alles gut machen. Und so waren die Drogen für mich ein betäubendes Mittel, um einfach weiter durchzukommen”, sagt Justin Bieber in einem aktuellen Interview mit der GQ. Der “Sorry”-Sänger habe teilweise komplett die Kontrolle über sein Leben verloren.

Haily macht ihn glücklich

Justin Bieber will künftig ein besseres Vorbild sein und die Vergangenheit hinter sich lassen. Denn schließlich hat er etwas, auf was er sich in Zukunft freut – und zwar seine Ehefrau Hailey. "Es ist wunderschön, etwas zu haben, worauf man sich freuen kann", sagte Justin Bieber. "Das kannte ich vorher nicht", so der Teenie-Star. Sie gibt ihm Kraft und unterstützt ihn, wo sie ihn nur kann – dafür ist der Sänger auch extrem dankbar und schaut deshalb optimistisch in die Zukunft. Neben Hailey gibt ihm auch sein Glaube viel Kraft. Das Paar hatte sich 2018 verlobt, später folgte die standesamtliche Trauung in New York sowie die kirchliche Hochzeit in South Carolina.