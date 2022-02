Justin Bieber: Schießerei nahe seiner Party!

Eigentlich wollte Justin Bieber am Freitag nur eine Aftershow-Party nach seinem Konzert feiern und sich amüsieren. Doch es kam völlig anders, als es plötzlich zum Schusswechsel kam. Direkt vor der Bar, wo der Superstar mit einigen prominenten Gästen feiern wollte, fielen auf einmal Schüsse.

So hatten sich Justin Bieber und seine Partygäste den Freitagabend nicht vorgestellt. Nachdem der 27-Jährige ein kleines Konzert vor 1500 Menschen im Pacific Design Center spielte, ging es danach auf eine kleine Party in West Hollywood. In der Bar „The Nice Guy“ wollte man sich schon mal auf den Superbowl einstimmen. Doch der Abend verlief komplett anders.

Rapper Kodak Black shot after Justin Bieber concert in LA, 3 others shot as well, no deaths

Super Bowl Weekend LA is off to a great start

pic.twitter.com/mFjPslOZDN

— Drew Hernandez (@DrewHLive) February 13, 2022