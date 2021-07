Justin Bieber: Hat er etwa Zoff mit Hailey?

Gibt es derzeit eine Krise zwischen dem Ehepaar? Auf allen sozialen Netzwerken kursiert derzeit ein Video, welches Justin Bieber zeigt, bei dem er mit aggressiver Gestik auf Hailey einredet. Doch haben die beiden wirklich Streit? Immerhin waren die beiden in Las Vegas, um ein Wochenende für sich zu haben.

Das sah nicht wirklich nach einer liebevollen Unterhaltung aus: Nachdem Popsänger mit wütender Miene Richtung Hailey schimpfte, machen sich nun viele Fans Sorgen, ob zwischen den beiden wirklich alles gut ist. Scheinbar wurde Hailey sogar so oft darauf angesprochen, dass sie ein Statement zu der Szene veröffentlichte.

Was ist in der Szene passiert?

Hailey und Justin Bieber werden von einer Menge Bodyguards begleitet und laufen durch die Lounge eines Hotels in Las Vegas. Dabei scheint sich Justin Bieber über irgendwas sehr stark aufzuregen und artikuliert mit seiner Hand und grimmigen Gesichtsausdruck. Viele Fans der beiden hatten schon die Sorge, dass er sie vielleicht angeschrien hätte. Doch ein Schrei ist bei dem Video nicht zu hören. Zwischen den beiden gibt es oft mal Höhen und Tiefen – deshalb wäre ein Streit gar nicht sooo unwahrscheinlich. Jetzt meldet sich sogar Hailey persönlich.

Hailey bezieht Stellung

Natürlich merkt auch ein Star wie Hailey oder Justin, wenn so ein Video viral geht und sich alles nur um diese eine Szene dreht. Deshalb wollte sie mit den Gerüchten aufräumen und veröffentlichte deshalb ein Statement auf ihrem Instagram-Account. So veröffentlichte sie in ihrer Story ein Kussbild und schrieb noch einen süßen Text dazu. ,,Erinnere mich daran, wie toll das letzte Wochenende war. Ich hatte die beste Zeit, umgeben von so viel Liebe. Jedes andere Narrativ, das im Umlauf ist, ist mehr als falsch. Lasst euch nicht auf den negativen Bullshit ein", meint Hailey dazu. Worüber sich ihr Ehemann nun wirklich aufgeregt hat, wird man wohl nicht erfahren.