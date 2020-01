Justin Bieber ist mega erfolgreich und hat eine riesige Fanbase. Doch nun schockte der Sänger seine Community mit einer Neuigkeit: In einem Statement verriet der Teenie-Star, dass er an einer unheilbaren Krankheit leide.

Erst im vergangenen Jahr offenbarte Justin Bieber, dass er an Depressionen leidet. Nun der nächste Schicksalsschlag: Bei dem Sänger wurde Lyme-Borreliose diagnostiziert! Doch was steckt hinter der Krankheit?

Was steckt hinter Lyme-Borreliose?

Es handelt sich dabei um eine Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Borrelia burgdorferi ausgelöst wird. In der Regel kommt die Krankheit meist von einem Zeckenbiss. Die Bakterien greifen Gelenke und Nervensysteme an, ein Impfstoff gibt es nicht – Justin Bieber bezeichnete die Krankheit als „unheilbar“. Laut Experten kann die Krankheit dann geheilt werden, wenn sie in einem Anfangsstadium behandelt wird – der Sänger soll diese laut TMZ jedoch schon länger haben.

Justin Bieber spricht offen über seine Krankheit

„Während viele Leute immer wieder sagten, Justin Bieber sehe aus wie Scheiße, wegen Meth oder so, merkten sie nicht, dass bei mir kürzlich eine Lymeborreliose diagnostiziert wurde“, schrieb der Ehemann von Hailey Bieber in einem Statement bei Instagram. Bereits in den vergangenen Jahren hatte Justin Bieber immer wieder Beschwerden – ohne, dass die Krankheit bei ihm diagnostiziert wurde.

Der Sänger habe noch weitere gesundheitliche Probleme: Demnach litt er auch an Pfeifferschen Drüsenfieber – das hatte vor allem heftigen Auswirkungen auf sein Hautbild. Mehr Details wolle er in seiner YouTube-Dokumentation „Seasons“ verraten. „Ihr könnt dann endlich nachvollziehen, womit ich in letzter Zeit gekämpft und was ich alles geschafft habe. Es waren harte Jahre“, so der Sänger weiter.