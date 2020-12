Jung, relevant & kreativ: So war das Jahr 2020 bei KUKKSI!

Jung, vielfälitig, überall und relevant – das ist die Reality-Teenie-Marke KUKKSI! In diesem Jahr berichteten unsere Reporter und Redakteure aus Deutschland und Spanien. Doch Corona stellte auch uns vor einige Herausforderungen.

KUKKSI berichtet an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr – allein das ist unter Teeniemagazinen im Netz schon einzigartig. Unsere Reporter sind auf zahlreichen Red Carpet-Events in der ganzen Republik unterwegs, sind im Studio bei TV-Shows und als einer der wenigen Magazine in Deutschland berichten wir in der Hauptsaison von und aus Mallorca.

Die Zeit vor Corona

Im vergangenen Jahr berichteten wir zu Silvester vom Brandenburger Tor in Berlin – zu dieser Zeit ahnte noch niemand wirklich, dass wir einige Wochen später mit der größten Pandemie unserer Zeit zu kämpfen haben. Im Januar beschäftigte man sich eher noch mit der Frage, ob das Dschungelcamp aufgrund der schlimmen Waldbrände in Australien überhaupt stattfinden kann. Direkt zu Beginn des Jahres gab es das erste große Event: Das Public Viewing vom Julian F.M. Stoeckel zur IBES-Staffel. Hier kamen wieder auch die vergangenen Jahre wieder zahlreiche Stars und diesmal führten wir sogar ein Live-Interview mit Julian F.M. Stoeckel.

Erstmals seit Jahren nicht bei DSDS vor Ort

Im März hat die Corona-Pandemie dann voll zugeschlagen! Und ein Wort mussten wir wohl alle neu lernen – und zwar Lockdown! Dieser kam nämlich im März – und das war genau der Zeitpunkt, als die Live-Shows von “Deutschland sucht den Superstar” anfingen. DSDS gehört zu KUKKSI dazu wie der Weihnachtsmann zum Fest – doch erstmals seit rund 10 Jahren konnten wir nicht im Studio in Köln vor Ort sein. Zugegeben: Es war für uns eine ziemlich ungewöhnliche Situation, die Live-Shows im Fernsehen verfolgen zu müssen. Die Exklusivität blieb trotz der besonderen Lage bei KUKKSI – mit den Kandidaten von DSDS führten wir dann Interviews per Telefon.

Einer der Highlights: DSDS-PK in Köln

Einen DSDS-Termin gab es dann aber doch: 3 Journalisten durften Ende September 2020 zur Pressekonferenz mit den Juroren Dieter Bohlen, Maite Kelly, Mike Singer und (noch) Michael Wendler nach Köln – auch KUKKSI-Reporter Oliver Stangl war vor Ort. Dieser Termin war einer der Highlights für uns in diesem besonderen Jahr. Übrigens: Normalerweise berichten wir auch seit vielen Jahren aus dem Studio von weiteren TV-Shows. So auch “Das Supertalent” oder “Germany’s next Topmodel” – doch auch das war in diesem Jahr wegen Corona nicht möglich.

Mallorca

Im März machten wir uns erstmals nach Mallorca und wollten die Lage “checken” – die ersten Artikel aus und über die Insel kamen. Schon zu diesem Zeitpunkt spitzt sich die Corona-Lage bereits zu. KUKKSI hat sich dann vorerst entschieden, wieder abzureisen – es war wenige Tage vor dem Lockdown. Normalerweise berichten wir immer ab April von der Insel, spätestens aber ab Mai bis Oktober. Dann kam der Lockdown – nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen EU-Ländern ging gar nichts mehr! Besonders hart betroffen waren unter anderem Italien und Spanien. Dann war klar: Die Ballermann-Saison wird abgesagt! Megapark & Co., von welchem wir sonst die vergangenen Jahre immer berichtet haben, bleiben dieses Jahr zu. Aufgrund der Lage sind wir dann erst im Juni wieder auf die Insel gereist – sind dann aber auch bis September dort geblieben. Zwar hatte der Megapark zu, aber dennoch gab es viel zu berichten. Ende August stiegen die Corona-Zahlen wieder und die Bundesregierung sprach eine Reisewarnung für Spanien aus – einige Tage später glich Mallorca einer Geister-Insel.

Interviews wurden digital geführt

Corona hat unsere Berichterstattung grundlegend verändert. Die meisten Interviews fanden nicht persönlich, sondern eher digital per Videoschalte oder Telefon statt. Besonders viele Interviews hatten wir per Videokonferenz mit den “Love Island”-Kandidaten während der laufenden Staffel kurz vor ihrem Einzug in die Villa. Einige persönliche Gespräche gab es dann aber doch – zumindest im Sommer, als die Corona-Zahlen zurückgegangen sind. Dann haben wir unter anderem mit “Love Island”-Moderatorin Jana Ina Zarrella gesprochen oder waren beim Promiboxen in Köln vor Ort. Doch hier galt: Die Interviews waren nur unter strengen Hygienemaßnahmen möglich – so durfte die Maske nicht fehlen und auch der Mindestabstand von zwei Metern wurde eingehalten.

Und sonst?

Das Team bei KUKKSI ist in diesem Jahr gewachsen und zumindest zahlenmäßig war es das erfolgreichste Jahr in 13 Jahren für die Reality-Teenie-Marke. Die Themenbereiche könnten bei KUKKSI kaum vielfältiger sein – denn neben Stars oder auch TV-Shows haben wir intensiv auch unseren News- sowie Serienbereich ausgebaut. Dennoch: Corona hat nicht nur uns, sondern auch die Medienbranche generell verändert – und das wird wohl auch erstmal so bleiben. Denn mit der Pandemie müssen wir wohl noch eine ganze Weile leben. Doch eines wird sich nicht ändern: Wir sind auch weiterhin an 365 Tagen im Jahr für euch da und wir werden nicht nur über Stars schreiben, sondern auch direkt mit ihnen sprechen.

