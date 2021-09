Julien Bam: Youtuber bekommt eigene Netflix-Serie!

Der Influencer hat die Plattform Youtube einfach schon komplett durchgespielt. Erfolgreicher kann man auf dem Videoportal nicht werden. Nun wagt er den nächsten Schritt in seiner Karriere: Zusammen mit seinem Bruder will er auf Netflix eine eigene Serie produzieren – und nun wird sein Traum wahr.

Julien Bam gehört zu den Kinderidolen überhaupt. Egal auf welchem sozialen Netzwerk – er hat eine krasse Reichweite und schon viele Preise und Auszeichnungen abgeräumt. Der gebürtige Aachener hat jetzt aber schon wieder ein neues Großprojekt am Start: eine eigene Serie auf Netflix.

Das ist Julien Bam

Nicht nur, dass er ein sehr guter Freund des Parteien-Bashers Rezo ist. Julien Bam ist einer der erfolgreichsten Webvideoproduzenten, die die deutsche Szene hat. Seit 2015 konnte er so eine Menge Preise und Auszeichnungen abräumen. Den Webvideopreis räumte er gleich fünf Mal in den vergangenen Jahren ab. Nun folgt der nächste Meilenstein. Er bekommt nämlich bei dem Streaming-Giganten Netflix eine eigene Serie.

Julien Bam mit eigener Netflix-Serie

Die Miniserie wird ,,Life’s a Glitch“ heißen, in der sich der Influencer selbst verkörpert. Nach einem ungewöhnlichen Autounfall landet er plötzlich in einer völlig anderen Dimension. Mit allen Mitteln will er nun wieder in die normale Welt zurückkehren. Ob ihm das gelingt? Ab dem 21. Oktober kannst du es auf Netflix herausfinden. Dann ist nämlich der Serienstart. Schon gelesen? Super Mario Bros-Film: Diese Details sind bisher bekannt.