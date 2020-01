Julian F.M. Stoeckel: Das sagt er zu den Dschungel-Kandidaten!

Seit Freitag läuft die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Zum Auftakt lud er zahlreiche Dschungel-Stars zu seinem Public Viewing ein. KUKKSI hat bei dem It-Boy nachgefragt, was er von den Kandidaten der diesjährigen Staffel hält.

Zu seiner Dschungelparty lädt Julian F.M. Stoeckel zahlreiche Stars. Das Public Viewing zur Auftaktfolge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ fand diesmal im Hotel Palace Berlin am Zoologischen Garten statt. Neben Dolly Buster kamen unter anderem Micaela Schäfer, Georgina Fleur, Rolf Scheider, Gabby Rinne, Gisele Oppermann und Kader Loth.

Julian F.M. Stoeckel schmiss Dschungel-Party in Berlin

Julian F.M. Stoeckel war 2014 selbst im Dschungelcamp – die darauffolgenden Staffeln hat er intensiv im Fernsehen verfolgt. Doch was sagt er eigentlich zu den diesjährigen Kandidaten im Dschungelcamp? „Ich bin noch nicht ganz so begeistert. Die Mischung der Kandidaten ist zwar ganz okay, aber mir fehlen noch ein paar Entertainment-Monster. Derzeit habe ich das Gefühl, dass eher alle so gradlinig durch den Dschungel gehen. Man kann das nach der ersten Folge noch nicht ganz abschätzen, aber da ist noch Luft nach oben“, erzählt Julian F.M. Stoeckel im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Elena Miras sorgte im „Sommerhaus der Stars“ mit ihren Ausrastern für viel Gesprächsstoff – könnte es auch im Dschungelcamp eskalieren? „Ich glaube, dass Elena sich derzeit noch etwas zurückhält. […] Man weiß es nicht, aber vielleicht wird der Ton noch rauer“, so die Einschätzung von Julian F.M. Stoeckel. Und wer hat die besten Chancen auf den Sieg? „Ich glaube Danni Büchner. Bei den anderen bin ich mir derzeit nicht so sicher“, meint der TV-Star. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.