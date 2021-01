Julian F.M. Stoeckel: KUKKSI-Interview in voller Länge!

Kein anderer kennt sich wohl so gut mit dem Dschungelcamp aus wie Julian F.M. Stoeckel. Zum Dschungel-Auftakt veranstaltet der TV-Star immer sein großes Public Viewing mit vielen Promis – das muss dieses Jahr coronabedingt ausfallen. KUKKSI hat den It-Boy dennoch zum exklusiven Interview in Berlin getroffen.

Das Dschungtelcamp startet immer zu Beginn des Jahres – und dann steht auch die erste große Society-Party in Berlin an: Das Public Viewing zum Staffelauftakt von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” von Julian F.M. Stoeckel! Erstmals seit Jahren kann das Promi-Event aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Julian F.M. Stoeckel spricht über die Dschungelshow

Julian F.M. Stoeckel erinnert sich gerne an seine Zeit im Dschungelcamp zurück – heute würde er aber nich nochmal in der Show mitmachen. “Für mich war der Dschungel gut in der Zeit, als ich das gemacht habe – ich würde aber nicht nochmal reingehen. Ich war damals jung, laut, schrill und völlig ungehemmt. Heute bin ich eher alt. Ich genieße es, dass ich bei den Dschungel-Geschichten noch immer dabei bin, weil es mir großen Spaß macht. Ich möchte aber nicht nochmal nach Australien” erzählt Julian F.M. Stoeckel im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und auch diesmal ist der Designer wieder am Start: Für RTL wird er ab dem 15. Januar 2021 täglich live gehen.

KUKKSI hat Julian F.M. Stoeckel zum Interview im Hotel Augusta am Kurfürstendamm in Berlin getroffen. In dem rund 60-minütigen Gespräch erzählt der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat über seine Zeit in Australien, was er von der Dschungelshow erwartet, in welchen anderen TV-Formaten er noch teilnehmen würde und wie für ihn die Corona-Zeit war. Und natürlich war auch der Skandal um Michael Wendler ein Thema. Was Julian F.M. Stoeckel uns genau alles erzählt hat, erfahrt ihr in den kommenden Tagen bei uns.

Das Interview in voller Länge