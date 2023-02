Schülerin Julia W. (16) ist seit einer Woche verschwunden!

Seit einer Woche fehlt von Julia W. aus Remshalden (Baden-Württemberg) jede Spur. Ein Lebenszeichen von dem 16-jährigen Mädchen gibt es bisher nicht. Die Polizei bittet die Beölkerung um ihre Mithilfe.

Julia W. hatte die Wohnung ihrer Eltern in der vergangenen Woche verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Sie wollte mit der S-Bahn zur Schule nach Stuttgart fahren. Dort kam die Teenagerin jedoch nie an. Videoauswertungen zeigen, dass Julia W. offenbar eine andere Richtung einschlug. Die Polizei teilte mit, dass das Mädchen mit der Regionalbahn in Richtung Oberlenningen gefahren sei. Unklar ist, an welcher Haltestelle das Mädchen ausgestiegen ist.

„Im Regelfall liegt einer Vermisstenmeldung ein Familienstreit, Krach mit Freunden, eine psychische Erkrankung, ein Schulproblem oder eine zuvor geäußerte Suizidabsicht zugrunde. Das war hier anders. Deshalb war uns klar: Dieser Fall ist außergewöhnlich, da stimmt etwas nicht“, erklärte ein Polizeisprecher der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein Polizeisprecher erklärte auch gegenüber RTL: „Das Mädchen fehlt, wir wissen nicht, wo Julia ist. Es könnte alles passiert sein, deshalb bitten wir die Bevölkerung um Hilfe.“

Das ist bisher zu dem Fall bekannt

Julia W. hat am 24. Januar 2023 gegen 6:30 Uhr das Haus verlassen. Eigentlich wollte sie zur Schule – dort kam das Mädchen jedoch nie an. Eine Überwachungskamera filmte das Mädchen am Bahnhof Kirchheim unter Teck – wie sie dort hinkam und wo sie hinwollte, ist völlig unklar. Um 9:17 Uhr steigt Julia in den Zug nach Lenningen – das ist das letzte Lebenszeichen. In den Zug steigt auch ein Mann. „Dieser Mann könnte Wahrnehmungen gemacht haben, die für die weitere Suche immens wichtig sein könnten. Der Mann hatte sich vor dem Einsteigen in den Zug schon geraume Zeit am Bahnsteig aufgehalten und telefonierte dort“, so ein Polizeisprecher laut RTL. Die Polizei bittet den Mann, dass sich dieser dringend als Zeuge meldet.

Polizei sucht dringend nach Zeugen

Und auch sonst bittet die Bevölkerung um Hilfe – jeder kleinste Hinweis kann für die Beamten sehr wichtig sein. Unter anderem fragen die Beamten: Hat Julia jemand in der Bahn an Lenningen gesehen? Hat sich die Teenagerin an den Bahnhöfen in Stuttgart oder Bad Cannstatt aufgehalten und hat diese dort jemand beim Umstieg beobachtet? Das Mädchen ist um die 160 Zentimeter groß, hat lange braune Haare, trägt eine Zahnspange sowie eine Brille und war zuletzt mit einer brauen Winterjacke begleitet. Hinweise nimmt die Kripo Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950-333 entgegen.