Julia Jasmin Rühle: So ging es für BTN-JJ nach Serien-Aus weiter!

Julia Jasmin Rühle war damals einer der Fanlieblinge bei „Berlin – Tag & Nacht“. Im Jahr 2014 stieg die Beauty aus der erfolgreichen RTLZWEI-Serie aus. Bei KUKKSI hat die Darstellerin verraten, wie es für sie in der Zwischenzeit weiterging.

Zwischen 2012 und 2014 war Julia Jasmin Rühle in der Rolle der JJ bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. In der Soap führte sie eine On/Off-Beziehung mit Fabrizio – zwischen dem Paar flogen oft die Fetzen. Seit einigen Tagen ist JJ wieder in der Serie zu sehen – und auch diesmal gerät sie mit ihrem Ex-Freund wieder aneinander.

So ging es nach dem Serien-Aus für JJ weiter

Zwischen dem Serien-Aus und ihrem Comeback liegen ganze sechs Jahre – aber was hat die Darstellerin eigentlich zuletzt gemacht? „In der Zwischenzeit habe ich immer gut zu tun gehabt. Nach dem Ausstieg habe ich in der Fitness-Branche gearbeitet und Club Touren gemacht. Ich war in der Social-Media- und in der Werbebranche aktiv und habe mein Label JJR sowie eine kleine Kosmetik Linie gegründet. Außerdem betreiben mein Mann René Marschke und ich inzwischen eine Bar“; sagt Julia Jasmin Rühle im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Die Darstellerin ist ein echtes Multitalent

Sie versuchte sich als Erotikmodel, Sängerin, DJane und Modedesignerin – ein echtes Multitalent eben! Auf ihrem Instagram-Kanal hat Julia Jasmin Rühle die Community mit zahlreichen Schnappschüssen versorgt – gerne zeigt sie sich auch freizügig. Ein besonderer Hingucker sind vor allem ihre zahlreichen Tattoos, welche beinahe ihren Körper zieren. Mit Rene ist Julia Jasmin Rühle glücklich vergeben – die beiden kennen sich bereits viele Jahre. Die Fans freuen sich riesig, dass die Darstellerin wieder bei BTN zurück ist – und vielleicht gibt es ja sogar ein Liebes-Comeback mit Fabrizio? Das wird sich noch zeigen… RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.