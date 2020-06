Julia Jasmin Rühle: Darum stieg JJ damals wirklich bei BTN aus!

Julia Jasmin Rühle ist bald wieder bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Die beliebte Darstellerin kehrt als JJ wieder in die beliebte RTLZWEI-Daily zurück. In einem Interview hat die Beauty mal verraten, weshalb sie damals wirklich ausgestiegen ist.

Bis 2017 war Julia Jasmin Rühle als JJ bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. In der Serie sorgte sie immer für ordentlich Zündstoff. Damals führte JJ eine On/Off-Beziehung mit Fabrizio. Über ihre Rückkehr ist er absolut nicht begeistert und macht ihr krasse Vorwürfe, dass sie damals einfach so abgehauen ist. Es kommt zu einem erneuten Streit zwischen den beiden. Und dann auch noch das: JJ soll in die WG einziehen und lebt mit Fabrizio unter einem Dach. Ob das gut gehen kann?

Darum ist BTN-JJ damals ausgestiegen

Julia Jasmin Rühle gehörte damals zu den beliebtesten Darstellerinnen bei „Berlin – Tag & Nacht“. Damals ist sie aus der Serie wegen ihrer Tochter ausgestiegen, wie sie mal verraten hat. „Mit den Jahren wurde es schwieriger für mich, mit immer anderen Männern zu drehen. Es gab eine einschneidende private Situation: Ich brachte meine Tochter in die Schule. Sie war traurig, hatte Tränen in den Augen und sagte: ,Mama, ich möchte nicht, dass du im Fernsehen andere Männer küsst. Das tut mir weh!‘ Und es sei ihr peinlich und unangenehm. Das war einer der entscheidenden Punkte für mich, aufzuhören“, sagte die Darstellerin damals gegenüber der Bild-Zeitung.

Diese Gemeinsamkeiten hat sie mit ihrer Rolle

Zwischen ihr und ihrer Rolle gibt es zwar einige Parallelen – generell sind die Unterschiede aber größer. „Ich bin im Privatleben eine sehr stolze Mama. Meine Tochter ist siebeneinhalb. Ich liebe meine Familie, bin seit sieben Jahren liiert. Privat bin ich ein sehr gestandener Mensch, ein Familienmensch mit festen Zielen! Völlig anders als ,JJ‘ in BTN“, sagt sie über sich. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.