Julia Jasmin Rühle: BTN-JJ ist wieder Single!

Für die Fans war es eine riesige Überraschung: Julia Jasmin Rühle kehrte im vergangenen Jahr als JJ zu “Berlin – Tag & Nacht” zurück. Doch nun musste die Darstellerin auch privat einen Schlussstrich ziehen: Die Beauty hat sich nämlich von ihrem Freund getrennt.

Durch “Berlin – Tag & Nacht” wurde Julia Jasmin Rühle bekannt. Im vergangenen Jahr feierte die Darstellerin ihr überraschendes Comeback in der Daily. Doch nach nur sechs Monaten war schon wieder Schluss. “Die Serie wird wieder ohne JJ weitergehen. Ich hoffe dass ich bald auch wieder gesund und fit bin , wieder Vollgas geben kann und freue mich auf die Zukunft!!! Und auf meinen neuen Weg”, schrieb Julia Jasmin Rühle damals bei Instagram.

Julia Jasmin Rühle und ihr Freund haben sich getrennt

Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat hat sie mit einem Kapitel abgeschlossen – und zwar mit ihrem Freund! Denn die Darstellerin hat verraten, dass sie wieder Single ist. “Eine Trennung ist immer mit Schmerz verbunden, aber manchmal ist es besser, Abstand zu nehmen, wenn es zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht zu ändern ist”, sagt Julia Jasmin Rühle in einem Interview mit Promiflash.

Die beiden sind weiterhin Freunde

Die beiden kennen sich schon seit 20 Jahren – doch zwischen Julia Jasmin Rühle und ihrem Ex-Freund René hatte es zuletzt immer wieder gekriselt. “Wir sind seit dem vergangenen Jahr immer in einer On-Off-Beziehung gewesen. Es gab Punkte in unserer Beziehung, die uns immer wieder größere Reibereien bereitet haben”, plaudert die Darstellerin aus “Berlin – Tag & Nacht” weiter aus. Eine Trennung war in dem Fall das wohl nötig. Das Ex-Paar ist freundschaftlich auseinander gegangen und versteht sich daher weiterhin sehr gut – böses Blut wird also nicht fließen. “Uns war es wichtig, in Freundschaft auseinanderzugehen”, erzählt sie. Schon gelesen? Julia Jasmin Rühle: So ging es für BTN-JJ nach Serien-Aus weiter!