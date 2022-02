Julia Fox: Alles schon wieder aus mit Kanye West?

Während Kanye West noch mit Kim Kardashian mitten im Rosenkrieg ist, hat er schon eine neue Frau an seiner Seite. Noch vor Kurzem turtelten Julia Fox und Kanye West öffentlich herum. Nun hat sie allerdings mehreren Kardashian-Fan-Accounts entfolgt und sogar die gemeinsamen Bilder gelöscht. Ist alles schon wieder vorbei? In einem Interview verrät die 32-Jährige nun, was dahintersteckt und wie es mit ihrem Kanye läuft.

Wie es scheint, findet Kanye West zurzeit einfach keine Ruhe. Während es mit der Ex Kim Kardashian immer wieder Stress gibt und sie sich öffentlich angehen, schien es mit Julia Fox echt gut zu laufen. Doch nun entfolgte sie gleich mehreren Kardashian-Fan-Accounts plötzlich und löschte die gemeinsamen Bilder. Hat er nun mit der nächsten Beauty heftigen Beef?

Darum entfolgte sie den Accounts

Natürlich heizte das ordentlich Gerüchte und Spekulationen an. So mancher dachte sogar, dass Kanye West vielleicht doch wieder mit Kim Kardashian zusammenkommt. Immerhin waren sie Hollywoods Traumpaar und haben gemeinsame Kinder zusammen. Doch wie Julia Fox nun verrät, steckt hinter der Löschung der Pärchen-Pics etwas anderes. „Leute, entspannt euch. Ich habe die Fan-Accounts entfolgt, weil ich es leid war, mich selbst zu sehen, okay? Und ich habe die verdammten Fotos gelöscht, weil ich die Kommentare gelesen habe und alle meinten: ‚Oh mein Gott, du hast eindeutig nur Bilder gepostet, auf denen du gut aussiehst'“, erklärte die 32-Jährige via Instagram.

Heftige Vorwürfe gegenüber Julia Fox

Es ist scheinbar wirklich nicht einfach, mit einer Berühmtheit wie Kanye West zusammen zu sein. Immerhin muss sie sich regelmäßig gegenüber Vorwürfen rechtfertigen, die sie immer wieder über die sozialen Netzwerke erreichen. Beispielsweise wird ihr sehr oft vorgeworfen, dass sie nur mit ihm zusammen sei, weil er so viel Geld habe. Das lässt die Schauspielerin allerdings komplett kalt. „Ich bin mein ganzes Erwachsenenleben lang mit Milliardären ausgegangen, bleiben wir doch mal ehrlich“, erklärte sie im Podcast Forbidden Fruits. Schon gelesen? Kanye West: Sauer auf Kim Kardashian wegen Kuss im TV!