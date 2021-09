Jubiläum! RTLZWEI holt Berlin – Tag & Nacht in die Primetime

Feierlaune bei „Berlin – Tag & Nacht“: Die Reality-Soap über das aufregende WG-Leben in der Hauptstadt wird zehn Jahre alt. RTLZWEI strahlt am 13. September 2021 in einer Special-Folge die mit Spannung erwartete Hochzeit von Joe und Paula aus.

Außerdem dürfen sich alle Fans auf eine anschließende Fortsetzung mit einer zweistündigen Sonderfolge ab 20:15 Uhr freuen. Abgerundet wird der Jubiläumsabend mit dem Special „10 Jahre Berlin – Tag & Nacht – Das große Wiedersehen“ und vielen altbekannten Gesichtern. Die Ausstrahlung erfolgt im Anschluss an „Love Island“.

BTN wird 10 Jahre alt

„Berlin – Tag & Nacht“ ist seit zehn Jahren ein Programmanker und erfolgreicher Dauerbrenner bei RTLZWEI. Montags bis freitags begeistert die Daily-Soap eine große Fangemeinde. In über 2500 Folgen erzählt „BTN“ das abwechslungsreiche Leben verschiedener Persönlichkeiten in Berlin mit all seinen Facetten: Es geht um Liebe und Kummer, Freundschaft und Feindschaft, Freud und Leid, Glück und Pech.

Paula und Joe heiraten

Nun feiert die Reality-Soap Geburtstag und zum Jubiläum stellt RTLZWEI am 13. September Extrazeit für seine Lieblinge aus Berlin bereit: Auf dem regulären Programmplatz um 19:05 Uhr verfolgen Fans die spannenden Ereignisse rund um die große Hochzeit von Joe und Paula weiter. Um 20:15 Uhr startet dann eine Primetime-Sondersendung, der die Hochzeit weiter erzählt.

Am späten Abend, im Anschluss an „Love Island“ erwartet die Fans dann noch ein weiteres Highlight: Mit der Sondersendung „10 Jahre Berlin – Tag & Nacht – Das große Wiedersehen“ lädt „Papa Joe“ altbekannte „BTN“-Gesichter zu einem rauschenden Fest ein. Gemeinsam lassen Publikumsliebling Lutz Schweigel und seine (Ex-) Co-Darstellerinnen und Darsteller im Matrix die dramatischsten, lustigsten und emotionalsten Momente aus zehn Jahren Revue passieren. Mit von der Partie sind unter anderem Falko Ochsenknecht (aka Ole), Pia Tillmann (aka Meike), Katrin Hamann (aka Peggy), Manuel Denninger (aka Rick) und Josephine Welsch (aka Mimi). RTLZWEI zeigt das Jubiläum von „Berlin – Tag & Nacht“ am 13. September ab 19:05 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.