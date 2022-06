Jubiläum: KUKKSI veranstaltet Promi-Event in Berlin!

15 Jahre heißen Promi-Stuff, exklusive Interviews oder einfach nur Storys, die interessant, wissenswert oder etwas schräg sind: Im Jahr 2023 feiert KUKKSI seinen 15. Geburtstag. Anlässlich zum Jubiläum plant das Reality-Teenie-Magazin sein erstes Promi-Event in Berlin.

Im kommenden Jahr berichtet KUKKSI bereits seit 15 Jahren über die Celebrities in Deutschland und den USA. Mit dem Ableger KUKKSI Mallorca sind wir seit 8 Jahren auch auf der Insel anwesend. Das Jubiläum wird im kommenden Jahr groß gefeiert – und zwar mit dem ersten KUKKSI-Event mit zahlreichen Promis und Überraschungen. Die Planungen hierfür sind bereits gestartet und soll wahrscheinlich im Frühjahr 2023 in der Hauptstadt steigen.

ÜBER KUKKSI

KUKKSI ist das Reality-Teenie-Magazin im Netz für User zwischen 12 und 26 Jahren. Seit dem Jahr 2008 liefern wir täglich aus dem Herzen der Hauptstadt die neusten Stories rund um Stars, Sternchen und YouTuber, schreiben über die angesagtesten Trends, Beziehungen, Liebe und wissen, was morgen in den Soaps passiert. Weitere Schwerpunkte sind Reportagen, Gesundheit, Beauty, Food, Mode und Wissenschaftsthemen. Bei uns gibt es die News und Stories, die junge Leser bewegen und decken das komplette Spektrum ab.

Wir schreiben nicht nur die neusten Celebrity-News und spannende Stories, sondern berichten von angesagtesten Promi-Events in Deutschland und Spanien. Regelmäßig besuchen wir auch TV-Shows und berichten aus dem Studio. Bei uns ist nicht 18 Uhr Schluss und am Wochenende legen wir keine Pause ein: KUKKSI berichtet an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr! Aktualität und Exklusivität sind uns wichtig.