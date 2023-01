Jubiläum & Abschied: DSDS prägte KUKKSI wie keine andere TV-Show

KUKKSI feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Und DSDS auch. Nur, dass die Castingshow noch fünf Jahre mehr auf dem Buckel hat. Keine andere Show hat das Reality-Teenie-Magazin so sehr geprägt wie „Deutschland sucht den Superstar“.

Es ist eine kuriose Situation: DSDS feiert Jubiläum und KUKKSI auch. Wir werden 15 Jahre alt, die Castingshow stolze 20 Jahre. Und ausgerechnet im Jubiläumsjahr kommt auch der große Abschied. Denn RTL stellt die Show nach dieser Staffel ein. Dabei hat KUKKSI mit „Deutschland sucht den Superstar“ eine besondere Geschichte.

Hunderte Interviews und tausende Artikel

KUKKSI hat seit dem Start im Jahr 2008 über zahlreiche TV-Formate aller Fernsehsender berichtet. Aber: Keine Berichterstattung war so exklusiv und umfangreich wie zu „Deutschland sucht den Superstar“. Seit mehr als 12 Jahren berichtet KUKKSI-Chefredakteur Oliver Stangl von jeder Live-Show – ausgenommen sind dabei die beiden Corona-Jahre. Damit ist er neben den Bild-Kollegen einer der „ältesten“ Reporter vor Ort. In Zahlen und Fakten bedeutet das: Seit circa 2010 haben wir mit jedem (!) Kandidaten von den Live-Shows zahlreiche Interviews geführt und natürlich auch immer wieder mit den Juroren geplaudert – Woche für Woche. Insgesamt sind das hunderte Kandidat:innen, tausende Artikel und mehr als 10 Superstars. Und das Jahr für Jahr von Januar bis Mai, wo „Deutschland sucht den Superstar“ im Fokus der Berichterstattung bei KUKKSI war – Interviews, News, den ein oder anderen Skandal bis hin zur Berichterstattung aus dem Studio.

DSDS erfolgreichste Show bei KUKKSI

Und nicht nur von der Anzahl der Artikel nimmt „Deutschland sucht den Superstar“ einer der größten Plätze in der KUKKSI-History ein. Sondern auch von den Klickzahlen. So erreichte nur ein einziger Artikel schnell mal eine halbe Million Klicks – und an einem Wochenende, wenn Samstag die Show im TV lief oder wir vor Ort aus dem Studio berichteten, kamen zahlreiche Berichte zusammen. KUKKSI war über die Jahre hinweg das einzige Teenie-Magazin, welches sich DSDS so ausführlich angenommen hat. Interessant waren dabei nicht nur die Auftritte an sich, sondern auch die Geschichten hinter den Kandidat:innen. Fantastische Auftritte, großartige Stimmen, den ein oder anderen Paradiesvogel oder lustige Momente – das alles war DSDS und transportierten wir auch in unserer Berichterstattung. Aber es gab eben auch die traurigen Momente – wie beispielsweise der Tod von Superstar Alphonso Williams.

KUKKSI-Reporter spricht über die Zeit bei DSDS

Chefredakteur Oliver Stangl: „Die Castingshow war über ein Jahrzehnt DAS TV-Format für uns und 2023 werden wir mit einer noch umfangreicheren Berichterstattung, als es die letzten Jahre bereits der Fall war, verabschieden. Das Team von UFA SHOW & FACTUAL und RTL machen eine großartige Arbeit hinter den Kulissen und stellt eine Mammut-Show auf die Beine. Ich hatte über die Jahre hinweg fantastische Interviews mit den Kandidat:innen und Juror:innen und tolle Momente. Wir danken den Kolleg:innen von RTL für das riesige Vertrauen in uns, dass wir von jeder Live-Show berichten durften. Es hat uns einen riesigen Spaß gemacht. Wir wissen: Ab 2024 wird uns definitiv was fehlen“, sagt der Reporter zu KUKKSI. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!