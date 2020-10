Juan Daniél: Musikkarriere trotz schlimmer Diagnose!

19Juan Daniél startet voll durch! Der Musiker landete mit seinem Hit “Buenos Momentos” einen echten Ohrwurm. Dass er jedoch überhaupt so erfolgreich ist, war nicht immer ganz selbstversändlich: Der Sänger erhielt eine schlimme Diagnose, welche seine Musikkarriere fast zerstört hätte.

Bei RTLZWEI läuft Juan Daniél mit seinen Hits im Programm hoch und runter – das ist aber kein Wunder: Der Sänger hat mittlerweile eine riesige Fanbase und ist mit seinen Hits mega erfolgreich. Doch wie kam er überhaupt zur Musik? “Meine Eltern haben immer viel Musik gehört und meine Mama hat gesungen und mein Papa Flamenco Gitarre gespielt”, erzählt Juan Daniél im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Sein Song “Buenos Momentos” war ein Mega-Erfolg

Mit “Buenos Momentos” brachte er Sommerfeeling nach Deutschland – dass der Hit aber so erfolgreich wird, hätte selbst nicht mal der Latinpop-Künstler erwartet. “Nicht wirklich, aber irgendwie schon, da dieser Song einfach so ehrlich ist und die Menschen – auch wenn Sie die Sprache nicht verstehen – berührt”, so Juan Daniél. Vor einigen Wochen wurde auch der Song “Vagabundo” bei El Cartel Music veröffentlicht. In dem Hit um Fernweh, eine unbeschwerte Zeit und wir wandern um den Planeten – gerade das, was die meisten in der Corona-Zeit vermissen. Die Pandemie hat alle Künstler schwer getroffen – auch Juan Daniél. “Sehr schwer und ist immer noch schwer. Es gibt keine Auftritte mehr und das ist hart”, verriet uns der Sänger. Dennoch gibt es trotz der Pandemie nicht auf und plant weitere musikalische Projekte: “Bald kommt wieder ein neuer Song raus, aber das ist noch in Planung.”

Juan Daniél machte trotz Schock-Diagnose weiter

Dass er heute überhaupt auf der Bühne steht und singen kann, war nicht immer selbstverständlich. Denn bei ihm wurden damals zwei Knoten auf den Stimmbändern diagnostiziert. Doch Juan Daniél ist ein Kämpfer und machte einfach weiter: “Die Diagnose war mir total egal! Ich habe einfach weiter gemacht und das nicht ernst genommen und an mich rankommen lassen.” Dann hat er uns auch noch verraten, wie es bei ihm in der Liebe aussieht: “Alles super! Ich bin in einer Beziehung.”

Juan Daniél hat spanische Wurzeln, denn seine Eltern kommen aus dem Land – den spanischen Flair merkt man auch immer wieder in seinen Songs. Doch hat er aufgrund seine erfolgreichen Karriere überhaupt noch Zeit für Familie und Freunde? “Leider echt weniger geworden was mir auch leid tut, aber das wird besser. Man muss lernen wie man die Sachen angeht und dann auch konsequent auch mal Termine nicht wahrnehmen um mal mit Freunden und Familie zu sein”, offenbart der Sänger. Und aufgrund der Corona-Lage ist das noch schwieriger: “Ich versuche mindestens ein Mal im Jahr in Spanien zu sein, aber das ist aktuell nicht wirklich einfach.”