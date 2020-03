Joshua Tappe: DSDS-Kandidat spricht über seine Krebs-Diagnose!

Joshua Tappe ist total happy! Der 25-Jährige hat es in die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft und kämpft dort um den Sieg. Doch der Kandidat musste damals einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

Der Nachwuchssänger erkrankte damals an Krebs. Die Diagnose bekam der DSDS-Kandidat vor zweieinhalb Jahren. „Im Moment nimmt alles einen sehr positiven Verlauf. Ich habe in der Phase sehr viel durchgemacht. Es war eine sehr harte Zeit. Seitdem denke ich über vieles anders“, erzählt Joshua Tappe im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Mit DSDS erfüllte er sich einen Traum

Die Krankheit hat er besiegt und blickt positiv in die Zukunft. Mit der Teilnahme an der Show hat er sich einen Traum erfüllt. „DSDS habe ich als Chance genutzt, denn mittlerweile mache ich alles das, was ich will und lasse mir von niemanden etwas sagen. Es kann jeden Tag zu spät sein und die Chance bekomme ich nie wieder. Ich denke etwas anders über das Leben. Generell bin ich etwas vorsichtiger geworden, was einige Sachen angeht. Wenn man wieder gesund ist, bekommt man wieder eine gewisse Routine rein“, so der Sänger.

Nach erster Live-Show ist er total happy

Joshua Tappe ist eine Runde weiter – in der ersten Live-Show konnte der Kandidat die Zuschauer und Jury auf ganzer Linie überzeugen. „Ich bin mega happy. Aber ich war auch etwas traurig, weil wir nicht wirklich Kontakt zu unserer Familie und Freunde haben konnten“, erzählt er uns nach der Show. Im Studio war diesmal kein Publikum – aufgrund des Coronavirus hat sich RTL dazu entschieden, um eine mögliche Infektion zu vermeiden. Nur Familie und Freunde der Kandidaten waren anwesend, doch auch diese durften nicht wirklich umarmt werden.

Mit seinem Auftritt war er sehr zufrieden

Und wie zufrieden war er selbst mit seinem Auftritt? „Die Gruppen-Performance war okay, aber mit meinem Auftritt war ich sehr zufrieden. Ich hatte mega Bock und habe auch eine ganz andere Seite von mir gezeigt. Ich habe mich auch sehr gefreut, ein solches Lob von Oana zu bekommen“, so Joshua Tappe. Und auch das Feedback der Fans viel positiv aus: „Ich habe viele Nachrichten bekommen und die Follower-Anzahl ist sehr gestiegen.“ Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.