Josephine Welsch: Ex-BTN-Star ist schwanger!

Das ist eine echte Überraschung zu Weihnachten! Josephine Welsch hat die Baby-Bombe platzen lassen: Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ und ihr Freund Robert Dallmann alias Wolf werden erneut Eltern. Das verkündete die Beauty selbst bei Instagram.

Josephine Welsch und ihr Partner haben erst vor rund einem Jahr erstmals Nachwuchs auf die Welt gebracht. Seitdem postet die ehemalige BTN-Darstellerin immer wieder Schnappschüsse mit ihrem Sprössling bei Instagram. Die Familie wird nun bald nochmal größer: Das Paar erwartet noch ein Baby!

Josephine Welsch zeigt ihren Babybauch

Mit einem süßen Babybauch-Foto mit ihrem Liebsten vor dem Tannenbaum bestätigte die Influencerin die Schwangerschaft. „Wir hatten dieses Weihnachten eine ganz besondere kleine Weihnachtsmurmel“, schrieb Josephine Welsch zu dem Foto. „Wir bekommen Nachwuchs!“, so der Ex-BTN-Star weiter.

Wird es ein Junge oder Mädchen?

Josephine Welsch und Robert Dallmann haben die Schwangerschaft in den vergangenen Monaten noch nicht öffentlich gemacht. Das Paar wollte noch auf den Ultraschalltermin am 23. Dezember abwarten – die beiden wollten erst sicher gehen, dass mit dem Baby wirklich alles bestens ist. Das ist der Fall – deshalb haben sie am 24. Dezember dann auch die tolle Baby-News mit ihrer Community geteilt. Die Fans freuen sich riesig für das Paar. Einige Details wie das Geschlecht oder der Geburtstermin hat Josephine Welsch bisher noch nicht verraten.