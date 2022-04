Joseph Gatt: Game Of Thrones-Star verhaftet!

Der britische Schauspieler Joseph Gatt übernahm in „Game of Thrones“ die Rolle des Thenn Warg. Es war für den 50-Jährigen ein totaler Erfolg – er konnte eine große Fanbase für sich gewinnen. Nun macht er wieder Schlagzeilen. Allerdings alles andere als Gute. Wegen sexuellen Chats mit Minderjährigen wurde er nun in Los Angeles verhaftet.

Schockierende News von der US-amerikanischen Westküste. Dort soll nämlich der „Game of Thrones“-Star Joseph Gatt verhaftet worden sein. Normalerweise machte er bisher immer nur gute Schlagzeilen. So war er in einigen großen Rollen zu sehen. Doch nun kamen schreckliche Details ans Licht, wofür er letztendlich verhaftet wurde.

Die Karriere von Joseph Gatt

Sie begann schon 1999 im Film „Plunkett & Macleane – Gegen Tod und Teufel“. Seitdem war er nicht nur in einigen Filmen, sondern auch Serien zu sehen. Seine Höhepunkte waren „Star Trek Into Darkness“, „Game of Thrones“, „Thor“, „From Dusk Till Dawn: The Series“ und „Navy CIS: New Orleans“. Doch nun wurde er wegen eines ziemlich schrecklichen Grundes festgenommen.

Die Verhaftung von Joseph Gatt

Weil er „an sexuell eindeutiger Online-Kommunikation mit einer minderjährigen Person über Staatsgrenzen hinweg beteiligt“ gewesen sein soll, wurde er nun verhaftet. Das teilte die Polizei von Los Angeles mit. Davor soll am 6. April noch eine Hausdurchsuchung erfolgt sein. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Zurzeit sucht die Polizei auf Hochtouren nach weiteren Opfern. Laut TMZ soll er mittlerweile wieder freigekommen sein, weil es die Option einer Kaution gegeben haben soll. Schon gelesen? Kaley Cuoco: Sie will nie wieder heiraten!