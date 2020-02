Joker, 1917 & Co.: Das sind die Oscar-Favoriten!

Der wichtigste Filmpreis der Welt wird wieder verliehen: In der Nacht zum Montag werden im Dolby Theatre in Los Angeles die Academy Awards verliehen. Doch welcher Filme, Schauspieler oder Regisseur gelten als Favorit?

Am 9. Februar wird sich entscheiden, welche Filme oder Schauspieler das vergangene Jahr in Hollywood geprägt haben. Und auch diesmal wird es wieder „And the Oscar goes to…“ heißen – aber wer hat die größten Chancen auf einen Goldjungen?

Diese Streifen sind als „Bester Film“ nominiert

In der Königsdisziplin „Bester Film“ sind diesmal „1917“, „The Irishman“, „Jojo Rabbit“, „Joker“, „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“, „Little Women“, „Marriage Story“, „Once Upon a Time… in Hollywood“ sowie „Parasite“. Mit „The Irishman“ und „Marriage Story“ sind gleich zwei Netflix-Filme vertreten. Ob der Streamingdienst tatsächlich für einer seiner Produktionen einen Goldjungen bekommen wird?

Renée Zellweger zählt zu den Favoriten

Insgesamt stehen dieses Jahr 62 Frauen für einen Oscar auf der Nominierungsliste – das sind so viele wie noch nie. Renée Zellweger zählt darunter zu den absoluten Favoriten – als beste Hauptdarstellerin hat sie für ihre Rolle in „Judy“ bereits den „Golden Globe“ und den „BAFTA“ abgeräumt.

Holt Joaquin Phoenix den Oscar?

Und wie sieht es bei den Männern aus? Da zählt Joaquin Phoenix als großer Favorit, welcher bei den Zuschauern mit seiner Rolle als Batman-Bösewicht „Joker“ gut ankam. Er wurde zuvor ebenfalls mit dem „Golden Globe“ und dem „BAFTA“ geehrt.

Läuft die Oscar-Verleihung im Fernsehen?

Na, logo! Diesmal ist auch wieder ProSieben am Start und überträgt die Academy Awards wieder aus Los Angeles. Doch bevor es mit der Verleihung losgeht, zeigt der Sender am 9. Februar 2020 um 23:05 das Magazin „red!“ und meldet sich gegen 0 Uhr vom Red Carpet vor dem Dolby Theatre. Danach beginnt die Gala – und die dauert wieder mehrere Stunden. Das könnte eine lange Nacht werden…