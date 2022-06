Johnny Depp: Wo war er während Gerichtsurteil?

Lange zog sich der Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp. Beide verklagten sich gegenseitig. Dabei standen viele schlimme Dinge im Raum. Unter anderem ging es um Verleumdung, Gewalt und Missbrauch. Gestern Abend wurde nun endlich das Gerichtsurteil gefällt. Doch der „Jack Sparrow“-Darsteller war nicht vor Ort. Auch das Schlussplädoyer verpasste er.

Johnny Depp verklagte seine Ex-Frau wegen eines veröffentlichten Artikels in der US-amerikanischen Zeitung „Washington Post“. Er warf ihr Verleumdung vor und forderte 100 Millionen Dollar. Sie klagte aber ebenfalls und verlangte 50 Millionen Dollar von ihm. Er soll sie nämlich missbraucht haben. Nun kam es endlich zu einem Gerichtsurteil.

Wo war Johnny Depp?

Das Verfahren zog sich wirklich lang. Sechs Wochen lang kamen die intimsten Dinge des Ex-Ehepaars ans Licht. Die beiden waren 15 Monate verheiratet. Nun endete es in einem bitteren Rosenkrieg. Schon während des Schlussplädoyers war er nicht mehr im Gericht. Direkt nach dem letzten Prozesstag flog er nach England. Dort spielte er nämlich Gitarre bei einem Jeff Beck-Konzert in Yorkshire und zeigte sogar sein Gesangstalent. Dafür wurde er ordentlich von seinen Fans gefeiert. Es gab Standing Ovations für den Schauspieler. Am Vortag des Gerichtsurteils war er ebenso bei einem Konzert von Jeff Beck. Wo er allerdings zum Zeitpunkt des Urteils war, ist nicht bekannt.

So lautet das Gerichtsurteil

Nachdem sich die Schlammschlacht zwischen den früheren Turteltäubchen fast zwei Monate zog, gab es nun endlich ein Urteil. Amber Heard wurde schuldig gesprochen. Die 36-Jährige habe dem Schauspieler absichtlich geschadet. Sie muss einen Schadenersatz von rund 14 Millionen Euro zahlen. Allerdings gewann auch Amber Heard in einem Punkt und erhält dadurch einen Schadensersatz von ihrem Ex-Mann in Höhe von rund zwei Millionen Euro. Natürlich ist Amber Heard alles andere als glücklich mit diesem Urteil. Während der Verkündung war sie im Gericht. Dabei zeigte sie offen ihre Enttäuschung. Schon gelesen? Johnny Depp: So schlimm ist der Prozess für seine Tochter Lily-Rose!