Johnny Depp: So schlimm ist der Prozess für seine Tochter Lily-Rose!

Zurzeit tobt der Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Beide verklagten sich gegenseitig und werfen sich schlimme Sachen vor. Im Raum stehen Dinge wie Verleumdung, Körperverletzung und noch viele andere Dinge. Millionen von Menschen verfolgen den Prozess. Bisher standen fast nur die beiden im Fokus. Nun rückt aber auch die Tochter des „Captain Jack Sparrow“-Darstellers in den Vordergrund.

Wenn zwischen zwei Menschen ein Gerichtsprozess tobt und es dann auch noch um weltweit bekannte Promis geht, dann ist das Interesse daran natürlich sehr groß. Und oft werden auch Menschen mit hineingezogen, die damit eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Beispielsweise die Tochter des Schauspielers.

Lily-Rose Depp verpasste Hochzeit

Durch den Prozess müssen natürlich sehr viele private Dinge offengelegt werden, die wichtig sein könnten, um herauszufinden, wie das Verhältnis zwischen Amber Heard und Johnny Depp wirklich war. Johnny Depps Tochter Lily-Rose und Amber Heard schienen laut einem Interview nie wirklich verstanden zu haben. So verpasste die heute 22-Jährige beispielsweise die Hochzeit der beiden. „Meine Tochter Lily-Rose ist nicht zur Hochzeit gekommen. Sie und Frau Heard hatten aus diversen Gründen nicht den besten Draht zueinander“, sagte er gegenüber Promiflash.

Johnny Depps Tochter wurde angegriffen

Der Gerichtsprozess ist für viele Fans sehr polarisierend. So gibt es ein kleines Fanlager von Amber Heard und noch ein viel größeres von Johnny Depp. Das geht nun allerdings so weit, dass sie sogar die eigene Tochter des Schauspielers angriffen. Hintergrund davon ist, dass sich die Tochter selbst zu dem Prozess bisher gar nicht geäußert hat. Für viele Fans wirkt das so, als würde sie ihn gar nicht verteidigen. Ein harmloser und irrsinniger Grund für einen krassen Shitstorm. Die 22-Jährige wurde nämlich nun mit Hasskommentaren und privaten Nachrichten überflutet. Dabei hat sie nicht einmal etwas Schlimmes gemacht. Schon gelesen? Johnny Depp: Er will nie wieder Jack Sparrow spielen!