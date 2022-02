Johnny Depp: 10 Fakten über den Schauspieler

Wenn man durch die höchsten Reihen Hollywoods schaut, dann kommt man an Johnny Depp nicht vorbei. Durch so einige Filme schaffte er es, Millionen von Menschen zu unterhalten und schauspielerte immer auf dem höchsten Niveau. Doch auch wenn man schon alle seine Filme gesehen hat, so erfährt man natürlich keine Fakten über den Menschen dahinter. Deshalb verrät euch KUKKSI richtig spannende Fakten über den Hollywoodstar.

Nur wenige Schauspieler schafften es so weit hoch an die Spitze wie Johnny Depp. Allein durch die Filmreihe „Fluch der Karibik“ war er einer der meistgefeierten Stars überhaupt. Aber wusstest du eigentlich, dass der US-Amerikaner nicht nur auf der Bühne steht, sondern auch noch ganz andere Dinge macht?

Steckbrief zu Johnny Depp

Name: Johnny Depp

Johnny Depp Geburtstag: 09.06.1963

09.06.1963 Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Geburtsort: Owensboro / Kentucky (USA)

Owensboro / Kentucky (USA) Größe: 175 cm

175 cm Gewicht: 71 kg

10 Fakten über Johnny Depp

Johnny Depp kam als Sohn der Kellnerin Betty Sue Palmer und des Ingenieurs John Christopher Depp zur Welt.

Der Schauspieler ist Englischer und Irischer Abstammung. Hat aber auch kleine Anteile Schottischer, Niederländischer, Walisischer und Deutscher Abstammung im Blut.

Er liebte schon als Kind die Musik und lernte deshalb Gitarre zu spielen. Dank eines gestohlenen Buches soll er es sich selbst beigebracht haben. Mit 13 Jahren gründete er die Band Flame, mit der er auch bei kleineren Veranstaltungen auftrat.

Seine Eltern ließen sich scheiden, als er 15 Jahre alt war. Kurz darauf brach er die High School ab. Zwar bereute er diese Entscheidung, doch wurde nicht wieder aufgenommen.

Er nahm als Jugendlicher sehr viele harte Drogen. Doch als er sehr viele Bücher gelesen hatte, entschied er sich gegen die Drogen.

Mit 20 Jahren heiratete er Lori Anne Allison, welche als Visagistin für die Band arbeitete. Allerdings war die Ehe nach zwei Jahren auch schon wieder vorbei.

Der neue Freund seiner Ex-Frau war Nicolas Cage. Johnny Depp lernte ihn kennen. Das war sein Einstieg in die Schauspielbranche und die Tür zu Hollywood. Schließlich war Nicolas Cage mit dem berühmten Regisseur Francis Ford Coppola verwandt.

Seit 1984 spielte er in Filmen mit und schaffte in den 1990-er Jahren den großen Durchbruch. Bis heute gewann er einen Golden Globe, drei Oscars und viele weitere Preise. Depp spielte in einigen großen Filmen mit – beispielsweise in „Fluch der Karibik“.

Durch seine frühere Musikkarriere und seinem späteren Durchbruch im Schauspielgeschäft war er übrigens auch mit Stars wie Johnny Cash, Marlon Brando und Hunter S. Thompson befreundet.

Die ältere Schwester von Johnny Depp leitet seine Produktionsfirma, welche Infinitum Nihil heißt.