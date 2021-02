Joey’s Jungle: So geht es dem Youtuber nach Coming-out

Der Youtuber und Webvideoproduzent des Kanals Joey’s Jungle hat sich vor Kurzem geoutet. Das Krasse? Er steht schon seit vielen Jahren vor der Kamera und hat Millionen von Abonnenten. Doch erst jetzt hat er sich als schwul geoutet. Wie geht es ihm jetzt nach seinem großen Coming Out?

Auf YouTube hat Joey fast 1,9 Millionen Abonnenten. Auf Social Media Plattformen hat er noch mehr Hunderttausende Fans. Schon seit knapp acht Jahren veröffentlicht er Videos und steht deshalb in der Öffentlichkeit. Doch erst jetzt wagte der 25-Jährige den Schritt, sich selbst als schwul zu outen. Wie geht es ihm jetzt und bereut er diese Entscheidung?

Emotionales Coming Out

In einem kurzen Video resümiert Youtube-Star Joey sein bisheriges Leben. Er spricht von seiner Kindheit, von seiner Jugend und auch von sich heute. Dabei steht vor allem seine Sexualität im Vordergrund und das Glücklichsein. So fehlte ihm etwas im Leben, ohne zu wissen, was es genau war. Doch später entdeckte er seine Sexualität und outete sich deshalb. So konnte er wieder glücklich sein. Doch war es wirklich die richtige Entscheidung? Immerhin kann es leider zu Problemen führen, wenn man sich als berühmter Influencer als schwul outet.

Bereut Joey er das Outing?

In einem Interview mit Promiflash hat er über das Video und die Zeit danach gesprochen. Natürlich wollte man wissen, wie die Reaktionen darauf waren und ob er es bereue, sich öffentlich geoutet zu haben. ,,Mir geht es super damit. Ich habe mir im Vorfeld wirklich lange Zeit Gedanken darüber gemacht, ob ich diesen Schritt wirklich gehen soll. Man kann eben nicht einschätzen, was nach so einem Video passiert", erzählte der 25-Jährige. ,,Die Reaktionen waren absolut überwältigend. Ich habe immer noch keinen einzigen negativen Kommentar zum Video gefunden, obwohl es mittlerweile über 28.000 Mal kommentiert wurde", verriet er ganz stolz. ,,Ich glaube, der Tag, an dem ich mein Coming-out hochgeladen habe, wird für immer der schönste Tag in meinem Leben bleiben", meint der Youtuber.