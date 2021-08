Jörg Draeger: Darum würde er nicht ins Dschungelcamp gehen!

Jörg Draeger musste nun auch „Promi Big Brother“ verlassen! Für die TV-Legende war die Teilnahme an der Show eine krasse Erfahrung. Nun verriet der Moderator, weshalb er nie ins Dschungelcamp gehen würde.

Der Moderator musste den TV-Knast verlassen, nachdem ihn einige Mitbewohner nominiert hatten und dann von den Zuschauern die wenigsten Anrufe erhalten hat. In der Show erzählte er auch, dass er schon mehrmals eine Anfrage für das Dschungelcamp erhalten hat. Jörg Draeger hat nun auch die Gründe dafür verraten.

Jörg Draeger würde nicht ins Dschungelcamp gehen

„Ins Dschungelcamp würde ich definitiv nicht gehen. Was ich an der Sendung nicht schön finde, dass man dem Schnitt völlig ausgeliefert ist. Bei ‚Promi Big Brother‘ war das anders. Hier kann man sich während der Liveshow gut selbst darstellen, wie man wirklich ist. Als älterer Mensch hat man im Dschungel eh verloren. Denn wenn man im Schnitt dann eher auf Silikon-Brüste anstatt auf Palmen schaut, ist das nicht mein Ding“, sagt Jörg Draeger im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Weiter erklärt der Moderator: „Und beim Dschungel ist es so, dass es dann viele böse Kommentare gibt, wo man eh am Boden liegt und immer wieder drauf getreten wird. Auch bei ‚Promi Big Brother‘ wollte ich eigentlich nicht mitmachen, aber ich bin von meinem Freund Matthias Diestel überredet worden. Ich habe mich davor nicht schlau gemacht. Ich wollte das Format auf mich wirken lassen und es war insgesamt sehr positiv.“

Für den Moderator war die Teilnahme bei „Promi Big Brother" jedenfalls eine positive Erfahrung – aber was hat seine Frau eigentlich dazu gesagt? „Meine Frau hat mit meiner Tochter zusammen die Sendung geschaut. Meine größte Angst wäre gewesen, wenn meine eigene Familie sich für mich geschämt hätte. Aber sie haben mir gesagt, dass ich mich so gezeigt habe, wie ich immer bin und fanden das daher toll. Und auch viele Kollegen haben das bestätigt. In der Außenwirkung war ich so geblieben, wie man mich kennt und das war mir sehr wichtig", so Jörg Draeger.