Joe Biden: Erste Worte als neuer US-Präsident!

Um kurz vor 18 Uhr deutscher Zeit war es soweit: Joe Biden wurde zum neuen US-Präsident gewählt! Zur Vereidigung kamen Mega-Stars wie Jennifer Lopez oder Lady Gaga, welche die Nationalhymne sang. KUKKSI fasst alle Infos zu dem historischen Tag zusammen.

Das ist der Tag Amerikas. Das ist der Tag der Demokratie und der Hoffnung sowie Geschlossenheit. Heute feiern wir den Triumph – nicht die eines Kandidaten, sondern der Sache”, waren die ersten Worte von Joe Biden als neuer Präsident bei der Vereidigung. “Die amerikanische Geschichte hängt nicht von einem, sondern von uns allen ab. Wir sind eine großartige Nation. Wir haben aber auch noch einen weiterne Weg vor uns”, so der US-Präsident.

Der US-Präsident will Rassismus und Gewalt bekämpfen, wie er in seiner Antrittsrede sagte. “Um die Seele Amerikas wieder herzustellen, brauchen wir mehr als Worte. Ich will unsere Nation vereinen und ich bitte jeden Amerikaner, mir zur Seite zu stehen”, stellt Joe Biden weiter klar. Er will einen Neuanfang wagen. “Ich werde ein Präsident aller Amerikaner sein”, sagt er. Und weiter: “Wir haben einen Angriff auf die Wahrheit und Demokratie erlebt. Wir sind in einer Krise. Jedes Problem fordert uns heraus und wir haben als Führungsnation eine große Verantwortung. Es ist viel zu tun. Wir werden daran gemessen, wie wir diese Krisen bewältigen werden. Ich glaube, wir müssen unseren Kindern eine bessere Welt hinterlassen.