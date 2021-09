Jimi Blue Ochsenknecht: Liebes-Aus mit Yeliz Koc

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc schwebten vor einigen Monaten auf Wolke sieben. Schon länger gab es aber Anzeichen, dass es zwischen dem Paar kriselt. Nun gab der Schauspieler das Liebes-Aus von seiner hochschwangeren Freundin bekannt.

Im Sommer 2020 zeigten sich Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc als Paar. Danach folgte die Verkündung der Schwangerschaft und schließlich zog das Paar in eine gemeinsame Wohnung. Eigentlich schien zwischen den beiden alles perfekt, doch nun gehen sie doch getrennte Wege: Das Paar trennt sich.

Jimi Blue Ochsenknecht gibt Trennung bekannt

„Wir hatten eine wunderschöne, aber zunehmend sehr schwierige Zeit und haben immer wieder alles gegeben, diese zu meistern. Leider hat es am Ende nicht gereicht“, teilte Jimi Blue Ochsenknecht in einer Instagram-Story mit. „Auch wenn ich alles versucht habe, habe ich mich entschieden, den Weg der Trennung zu gehen. Natürlich ist mir diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen (…) Vor allem in der jetzigen Situation, aber schlussendlich gab es für uns keine andere Möglichkeit“, so der Schauspieler weiter.

Zuletzt gab es immer wieder Indizien für eine Trennung, denn gemeinsame Schnappschüsse in den sozialen Netzwerken gab es nicht mehr. Und auch sonst wurde es still um das einstige Traumpaar. Über die Trennungsgründe hat Jimi Blue Ochsenknecht keine weiteren Details verraten. Zuletzt litt Yeliz Kox jedoch extrem unter der Schwangerschaft – das zerrte an den Nerven der ehemaligen „Bachelor"-Kandidatin.