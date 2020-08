Jimi Blue Ochsenknecht: Darum nutzt er keine Dating-Apps!

Das ist eine echte Überraschung: Jimi Blue Ochsenknecht wird „Aftersun: Der Talk“ bei „Love Island“ moderieren. Bei KUKKSI spricht der Schauspieler darüber, dass er als Single glücklich ist und warum er Dating-Apps nicht nutzen würde.

Derzeit gibt es Spekulationen, dass Jimi Blue Ochsenknecht angeblich eine Freundin hat – aber ist was an den Gerüchten dran? „Ich bin auf jeden Fall glücklicher Single. Während Corona wäre es vielleicht gut gewesen, wenn man nicht zu Hause allein gewesen wäre. Das hat sich aber leider nicht so ergeben“, erzählt der Schauspieler im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Hat Jimi Blue Ochsenknecht eine Freundin?

Auf der Suche war er zuletzt nicht wirklich – gegen eine Beziehung hätte er aber auch nichts einzuwenden, wenn sich etwas ergibt. „Ich bin als Single glücklich und bin nicht wirklich auf der Suche. Wenn es aber passiert und die Dame um die Ecke kommt, wäre ich nicht abgeneigt. Ich versuche mich aber derzeit eher auf die Arbeit zu konzentrieren. Wenn es aber passiert, dann passiert es und mache mich jetzt nicht fertig vorm Spiegel und denke ‚Heute ist vielleicht die Frau dabei, wenn ich essen gehe‘. So denke ich nicht“, sagt er uns.

Tinder & Co. sind nichts für ihn

Tinder & Co. nutzt der Schauspieler nicht. „Dating-Apps nutze ich gar nicht. Ich mag das eher, wenn man Leute in einer Bar oder Restaurant kennenlernt. Das Persönliche finde ich immer sehr wichtig. Aber Tinder und oder andere Dating-Apps ist nichts für mich“, so Jimi Blue Ochsenknecht.

Jimi Blue Ochsenknecht wird bald wieder im TV sehr präsent sein. Der Schauspieler präsentiert gemeinsam mit Cathy Hummels zu „Love Island“ die Show „Aftersun: Der Talk“.. RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.