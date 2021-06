Jetzt ist es offiziell: Rihanna datet ASAP Rocky!

Hollywood hat ein neues Traumpaar. Seit über einem Jahr gab es Gerüchte, ob zwischen der Popsängerin Rihanna und dem Rapper ASAP Rocky etwas läuft. Nun wurde es endlich offiziell bestätigt. In einem Interview verriet der 32-Jährige überraschend viele Details über seine neue Beziehung.

Lange wurde über die beiden spekuliert, nun ist es endlich offiziell. Während einer Date-Nacht zwischen Rihanna und ASAP hat man die beiden küssend erwischt. Erst vor Kurzem verriet der Rapper, dass die Popsängerin die Liebe seines Lebens ist. Doch lange war nicht klar, ob sie auch wirklich zusammen sind.

ASAP Rocky schwärmt von Rihanna

Am 19. Mai diesen Jahres veröffentlichte die GQ einen Artikel, in dem es um ein Interview mit dem Rapper ASAP Rocky ging. Dabei hat der 32-Jährige von der Popsängerin geschwärmt. Sie sei seine Lady und die Liebe seines Lebens. Zudem haben die beiden gemeinsam einen romantischen Roadtrip durch die USA gemacht. Schon seit letzten Jahr brodelte die Gerüchteküche, ob die beiden ein Paar sind. Seit dem Interview verdichteten sich die Spekulationen. Nun wurden die beiden bei einem öffentlichen Date erwischt. Es gibt sogar Bilder, wo man die beiden Turteltäubchen küssend sieht.

Türsteher lassen sie nicht in Club

Als die beiden am Mittwochabend in New York City in einen Club wollten, wurden sie von einem Türsteher nicht reingelassen. Angeblich soll er die beiden nicht erkannt haben. In der Sekunde ist das vielleicht nicht so toll und auch sehr ärgerlich. Im Nachhinein werden die beiden aber sich darüber lachen, wenn sie den kurzen Clip sehen. Auf Twitter ging nämlich nun das Video viral, wie die beiden Stars einfach nicht durchgelassen werden. Schon gelesen? Selena Gomez: Darum fällt ihr Dating so unglaublich schwer!