Jéssica Sulikowski: So tickt Berlin – Tag & Nacht-Olivia privat!

Seit einiger Zeit ist Jéssica Sulikowski bei “Berlin – Tag & Nacht” zu sehen. Die Darstellerin verkörpert in der erfolgreichen RTLZWEI-Serie die Rolle der Olivia – aber wie tickt der Serien-Star eigentlich privat?

Olivia ist kein typisches Mädchen. Die Freundin von Dean lässt sich bei “Berlin – Tag & Nacht” nichts sagen. Mit ihrer direkten Art eckt die Beauty in der Soap manchmal bei anderen an – dabei wird ihr auch schon mal eine böse Absicht unterstellt, auch wenn sie es nicht so meint. Ihre erste große Liebe fand sie mit Lukasz in der Schule – nach einem Jahr haben sich die beiden jedoch getrennt. Später kam Olivia mit Dean zusammen. Mit Milla ist Olivia bei BTN gut befreundet. Gemeinsam mit Milla, Tara und Jade versuchen sich die Girls an einer Tanzkarriere und treten als Showgirls auf.

Jéssica Sulikowski ist im privaten Leben ganz anders

Im echten Leben ist Jéssica Sulikowski ganz anders als ihre Rolle Olivia – auch, wenn sie einige Gemeinsamkeiten haben. “Ich bin sehr lebenslustig, verrückt und ehrlich. Ich bin ein sehr liebevoller Mensch, zuverlässig und lustig”, beschreibt sich Jéssica Sulikowskiin einem Interview mit RTLZWEI. Und hat sie auch Gemeinsamkeiten mit ihrer Rolle? “Olivia und Jessica ähneln sich schon sehr – außer, dass ich im privaten Leben sehr ruhig bin. Ich bin nicht so die Draufgängerin oder gehe feiern”, so die Darstellerin.

Die Darstellerin sprücht über ihren größten Wunsch

In dem Gespräch wurde Jéssica Sulikowski auch gefragt, auf was sie nicht verzichten könnte. “Ich könnte nicht auf Essen verzichten und auf meine Familie”, so der Serien-Star. Die Olivia-Darstellerin hätte auch einen Wunsch. “Ich würde gerne fliegen. Weil ich dann einfach überall hinfliegen kann, wo ich will und dabei das Freiheitsgefühl empfinden kann”, plaudert sie weiter aus.

Hat Jéssica Sulikowski einen Freund?

Und wie sieht ein perfekter Tag bei Jéssica Sulikowski aus? “Ich lebe immer in dem Moment und weiß nicht, was in den nächsten Sekunden passiert. Ich lebe den Moment so, als wenn es niemals enden würde. Manchmal mag ich es einfach nur, zu Hause zu chillen und lese ein Buch. Oder ich setze mich auf mein Motorrad und fahre eine Runde. Aber am liebsten bin ich draußen in der Natur und gehe im Wald spazieren”, verriet die Darstellerin Und natürlich wollen die User auch wissen: Hat Jessi einen Freund? “Ich bin Single”, offenbart die Beauty. RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Pia Trümper: So tickt Berlin – Tag & Nacht-Amelie privat!