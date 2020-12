Jessica Paszka verrät: Das ist der Unterschied zwischen The Masked Singer & Pretty in Plüsch!

SAT.1 lässt die Puppen tanzen! In der vergangenen Woche startete die neue Show “Pretty in Plüsch”. In dem Format nimmt auch Jessica Paszka teil. Die Beauty hat bei KUKKSI erklärt, was der Unterschied zu “The Masked Singer” ist.

Die Zuschauer können sich auf insgesamt sechs Promi-Puppen-Paarungen bei “Pretty in Plüsch” freuen. In der Jury sitzen Sängerin Sarah Lombardi und Schauspieler Hans Sigl sowie in jeder Woche ein Gastjuror. Moderiert wird die Sendung von Michelle Hunziker.

Darin unterscheiden sich die Shows

Erst in der letzten Woche ist auch die neue Staffel der Erfolgsshow “The Masked Singer” zu Ende gegangen. In dem ProSieben-Format traten die Promis mit aufwendigen Masken auf der Bühne auf. Doch statt Skelett, Anubis und Co. tanzen bei “Pretty in Plüsch” nun Puppen – aber was ist genau der Unterschied zwischen den beiden Formaten? “Ich liebe das Format ‘The Masked Singer’ total! Als Künstler ist es sicher schön, sich hinter einer Maske verstecken zu können. Bei ‘Pretty in Plüsch’ ist es unglaublich spannend zu raten, welcher professionelle Sänger sich hinter der Puppe versteckt und lustig mit anzuschauen, wie die Puppen sich bewegen und dann natürlich auch zu beobachten, wie sich ein ‘Laiensänger’ auf der Livebühne schlägt”, erzählt Jessica Paszka im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Darum ist Unterhaltung derzeit besonders wichtig

Ich glaube es ist schön, sich gerade in den aktuellen turbulenten Zeiten sich etwas kindlich in diese Fantasiewelt eintauchen zu können und für ein paar Stunden den ganzen Trubel zu vergessen. Und sind wir mal ganz ehrlich: es gibt nicht schöneres über die Live-Performance von anderen auf der Bühne zu lästern und zu kichern oder sogar überrascht zu staunen", sagt uns die ehemalige Bachelorette. SAT.1 zeigt "Pretty in Plüsch" immer freitags um 20:15 Uhr.