Jessica Paszka: So hat sie sich auf Pretty in Plüsch vorbereitet!

Wird nach “The Masked Singer” nun “Pretty in Plüsch” der nächste Erfolgshit im TV? SAT.1 startet die wohl bisher schrägste Musikshow im Fernsehen. Jessica Paszka ist in der Show dabei. Die Ex-“Bachelorette” hat bei KUKKSI vorab verraten, wie sie sich auf das Format vorbereitet.

Bei “Pretty in Plüsch” geben die Puppen-Stars den Ton an! Insgesamt sechs Promi-Puppen-Paarungen singen bei “Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands” live um die Gunst der Jury und Zuschauer. Jessica Paszka nimmt in der Show teil und bekommt Plüsch-Lauch Kevin Puerro als Profi-Gesangspartner an die Seite gestellt.

Jessica Paszka verrät erste Details zu Pretty in Plüsch

Jessica Paszka gibt schon jetzt einen kurzen Einblick, was die Zuschauer bei “Pretty in Plüsch” erwarten können. “Die glamouröseste, glitzerndste und zugleich skurrilste TV-Show, die ich je im Deutschen Fernsehen gesehen habe”, erzählt die Beauty im exklusiven Interview mit KUKKSI. Für die selbst ist die Teilnahme ein großes Abenteuer: “Ich habe bisher nur für mich alleine gesungen und freue mich jetzt auf diese große Herrausforderung.” Und was sagt die Ex-Rosenlady eigentlich zu den Puppen? “Ich finde alle Puppen mega! Ich bin über meine Puppe Kevin der Lauch super glücklich. Für mich der absolute Wunsch-Duett-Partner”, so Jessica Paszka. Sie hat sich intensiv auf die Show vorbereitet, wie sie weiter verrät: “Ich habe fast täglich Gesangsunterricht genommen.”

Und was sagt eigentlich Kevin Puerro zu Jessica Paszka? “Jessica ist ein Traum für jeden Coach. Sie ist ja eigentlich Rosen gewohnt. Hoffentlich mag sie auch Lauch?!”, erzählt er gegenüber SAT.1. In der Jury sitzen Sängerin Sarah Lombardi, Schauspieler Hans Sigl und einem wöchentlich wechselnder Gast-Juror. Moderiert wird die Show von Michelle Hunziker. SAT.1 zeigt “Pretty in Plüsch” ab dem 27. November 2020 immer freitags um 20:15 Uhr.