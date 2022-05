Jesse Kozechen: Influencer bei tragischen Autounfall gestorben!

Große Trauer um den Influencer Jesse Kozechen. Wie mehrere US-amerikanische Medien berichten, ist der Internetstar gemeinsam mit seinem Hund bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Eigentlich wollte er nur einen Roadtrip durch die USA machen. Doch diese Reise endete tödlich. Ihm folgten 400.000 Menschen.

War für eine absolute Schocknachricht: Die Social Media-Welt trauert um den Brasilianer, welcher bei einem schlimmen Autounfall verstarb. Nun gibt es mehrere Details zu dem traurigen Crash. Hätten die Rettungskräfte etwas tun können und was war eigentlich passiert? Diese Infos wurden nun veröffentlicht.

Wie kam es zum Unfall?

Vor allem durch seine Reisen wurden viele auf ihn aufmerksam und so konnte er sich ordentlich Reichweite aufbauen. Doch sein Hobby wurde nun zum Verhängnis. Jesse Kozechen soll auf einer Autobahn versucht haben, gleich mehrere Fahrzeuge zu überholen. Dabei soll er in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert sein. Durch den harten Aufprall ist er verstorben. Das besonders Tragische daran: Auch sein Hund Shurastey verstarb an Ort und Stelle.

Waren die Rettungskräfte zu spät?

Natürlich fragt man sich auch, ob er hätte vielleicht gerettet werden können, wenn die Ärzte schneller vor Ort gewesen wären. Doch es gab keine Chance. Als Rettungskräfte vor Ort eintrafen, konnte nur noch der Tod des Brasilianers festgestellt werden. Viele seiner Fans nehmen nun auf seinen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Instagram Abschied von ihrem Idol. Schon gelesen? Todesfälle 2021: Diese Promis sind verstorben